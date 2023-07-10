Пустили в ход "коммандос"? В Украине объявили о взятии Бахмута под "огневой контроль"

Опубликовано: 10.07.2023 15:04 , Обновлено: 10.07.2023

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 10 июля сообщила, что украинские военные захватили все высоты рядом с городом и контролируют перемещение российских военных внутри его. А западные эксперты сообщают, что ВСУ за последние недели сменили тактику.

“В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу. Это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута”, - заявила она.

ВСУ сменили тактику?

Тем временем, австрийский военный эксперт Том Купер, который освещает ход войны с первых дней, заявил 10 июля, что ВСУ сменили тактику на южном направлении в Запорожской и Донецкой обалстях Украины. Теперь там орудуют украинские “коммандос”.

“В целом, ВСУ полностью перешли к своей тактике нападения под условным названием “Рейды коммандос”. А именно: проникновение, а затем нападение на российские опорные пункты небольшими группами пехоты”, - рассказал эксперт.

По его словам, если украинцами удается приблизиться незамеченными, они обычно “уничтожают, или побуждают российский гарнизон к паническому отступлению”.

“Примерно через 15-20 минут обычно наступает яростная реакция российской артиллерии. Это, в свою очередь, позволяет украинской артиллерии (насколько у нее достаточно снарядов), РСЗО HIMARS и/или (МиГ-29 с JDAM-ами) поражать российские артиллерийские орудия. Если им это удается, украинцы затем спешат закрепить свое проникновение, в то время как русские бросают свои резервы вперед и контратакуют”, - рассказал о новой тактике на полях сражений Том Купер.

“Результат обычно зависит от качества командования и подготовки. Некоторые подразделения ВСУ просто лучше справляются с этим, другие все еще извлекают уроки и, таким образом, сталкиваются с большими проблемами, а иногда и с большими потерями. Неудивительно, что в рядах офицеров ВСУ есть люди, которые задаются вопросом о смысле и цели освоения всех новых систем вооружения западного образца, а не использования “старого” и проверенного в боях…”, - сделал вывод эксперт.

По словам Тома Купера, из-за такой тактики ВСУ сейчас ставят перед собой задачу не столько быстрого продвижения, сколько уничтожения людей и техники с российской стороны.

Ранее Телеграф сообщил, что на фоне заявлений россиян о ракетных атаках по Крыму, Брянской и Ростовской областях, Главное управление разведки Миноброны Украины (ГУР) опубликовало 10 июля загадочное и угрожающее видео.

«Время возмездия» — ГУР Украины опубликовало загадочное видео