"Время возмездия" - ГУР Украины опубликовало загадочное видео

🎥 Видео

Опубликовано: 10.07.2023 10:08 , Обновлено: 10.07.2023

На фоне заявлений россиян о ракетных атаках по Крыму, Брянской и Ростовской областях, Главное управление разведки Миноброны Украины (ГУР) опубликовало 10 июля загадочное и угрожающее видео.

На Youtube у 60-секундного ролика украинских разведчиков пропись совсем короткая: “Настало время возмездия” с хештегом “#РаботаетГУР”. На самом видео отсчет времени начинается от 60 секунд и заканчивается на 0. В ролике показаны фрагменты боев украинских защитников родины с российскими солдатами и работу ВСУ, где идёт какая-то подготовка.

Заканчиваются видео фразой: “Пришло время возмездия” на фоне загадочного смеха.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не стоит “стыдиться” и следует бить по украинским и европейским ядерным объектам.

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