Начало примирения? В МИД Абхазии оценили предложение Грузии "встать на путь взаимного прощения"

Опубликовано: 17.09.2024 11:27 , Обновлено: 17.09.2024

В МИД Абхазии обратили внимание на недавно прозвучавшие из Грузии заявления "о необходимости примириться с Абхазией и Южной Осетией, начиная с взаимных извинений" перед "осетинскими братьями и сестрами". В официальном комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, это предложение назвали "началом процесса к примирению".

Если заявления Тбилиси “будут подкреплены реальными шагами, основанными на переоценке ошибок прошлого”, то, как заявили в МИД Абхазии, это может стать “началом процесса к примирению”.

“Несмотря на то, что это заявление непосредственно не касается Республики Абхазия, хотим отметить, что подобное заявление, если оно подкреплено реальными шагами к примирению, основанными на переоценке ошибок прошлого и извинениями перед народами Южной Осетии и Абхазии, отказом от методов политического и экономического давления и подписанием мирного договора, может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям”, - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что заявление МИД Абхазии последовало после того, как об “извинениях” и о “взаимном прощении” заявили основатель правящей партии “Грузинская мечта” Бидзина Иванишвили и секретарь правящей партии “Грузинская мечта” Мамука Мдинарадзе.

“Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал Саакашвили в 2008 году”, - заявил Иванишвили.

[info_b]Речь о так называемой Пятидневной войне, вспыхнувшей в августе 2008 года между Грузией, с одной стороны, и самопровозглашёнными республиками Южной Осетией и Республикой Абхазия, которые поддержала Россия, с другой. Результатом военных действий стало фактическое отделение от Грузии этих двух регионов. По сей день их международный статус остаётся спорным. Независимость республики признана только пятью государствами — членами ООН: Россией, Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Сирией.[/info_b]

В свою очередь Мамука Мдинарадзе ометил, что “наши герои пали во имя идеи единой Грузии, а для исполнения этой идеи нужно большое примирение с нашими осетинскими и абхазскими братьями и сестрами”.

“А большое примирение невозможно без принесения извинений. Есть два пути решения конфликта - есть война, а второй путь - взаимное прощение. Мы выбираем путь взаимного прощения”, - заявил Мдинарадзе.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Абхазия заинтересована вступить в Союзное государство Беларуси и России при сохранении своей независимости. Об этом рассказал президент Абхазии Аслан Бжания. И высказал предположение о сроках.

В Абхазии рассказали, через сколько лет хотят вступить в Союзное государство с Беларусью