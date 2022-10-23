"Просто неподходящее время" - Борис Джонсон отказался бороться за пост премьера Великобритании

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Опубликовано: 23.10.2022 23:25 , Обновлено: 23.10.2022

Борис Джонсон отказался от участия в гонке лидеров консерваторов за пост премьера страны. Экс-премьер заручился поддержкой 59 депутатов-Тори, но для продолжения предвыборной гонки ему нужно было набрать 100 голосов.

“Я считаю, что мне есть что предложить, но я боюсь, что сейчас просто неподходящее время”, - сказал бывший премьер-министр Британии.

Борис Джонсон заявил, что не будет баллотироваться после того, как к вечеру воскресенья набрал всего около 60 заявленных сторонников, что значительно ниже порога в 100 депутатов, необходимого для участия в голосовании.

Бывший премьер-министр заявил, что у него на самом деле была необходимая поддержка, но он решил не баллотироваться, поскольку “это было бы просто неправильно”, так как “вы не можете эффективно управлять, если у вас нет объединенной партии в парламенте”.

Он сказал, что из-за неспособности достичь соглашения с Сунаком и Мордаунтом, “что лучше всего будет, если не выдвинет свою кандидатуру и пообещает свою поддержку тому, кто добьется успеха”.

Это делает бывшего канцлера Риши Сунака лидером среди кандидатов от Тори, у него 144 голоса депутатов-консерваторов.

Ранее стало известно, что Риши Сунак вырвался вперед в гонке за пост лидера консерваторов Великобритании, в то время как Борис Джонсон изо всех сил пытался заручиться поддержкой депутатов парламента на фоне предупреждений, что его возвращение на пост премьер-министра приведет к политическому кризису в течение недели.

Борис Джонсон и Риши Сунак провели переговоры до поздней ночи, подпитывая слухи о том, что они могут заключить сделку. Однако о результатах официально не сообщалось.

Опросы показали, что у экс-премьера были неплохие шансы. Ранее Телеграф сообщил, что Борис Джонсон решил вернуться на Даунинг Стрит уже в этом году. После отставки Лиз Трасс, которая назвала свой план спасения экономики “гребаной катастрофой”, у недавно ушедшего с поста премьера Джонсона шансы росли с каждым днём. Об этом свидетельствуют и опросы среди членов партии Тори (так ещё в Британии называют консерваторов).

Борис Джонсон снова может стать премьером — Опрос