Борис Джонсон снова может стать премьером - Опрос

Опубликовано: 23.10.2022 17:14 , Обновлено: 23.10.2022

Борис Джонсон решил вернуться на Даунинг Стрит уже в этом году. После отставки Лиз Трасс, которая назвала свой план спасения экономики "гребаной катастрофой", у недавно ушедшего с поста премьера Джонсона шансы растут с каждым днём. Об этом свидетельствуют и опросы среди членов партии Тори (так ещё в Британии называют консерваторов).

[info_b]Даунинг-стрит, 10 — официальная резиденция лорда-казначея, который с 1905 года является также премьер-министром Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Находится в Вестминстере на улице Даунинг-стрит, примыкающей к Уайтхоллу.[/info_b]

Все дело в том, что сторонникам консерваторов надо думать не только о внутренних выборах премьер-минстра, так как у них большинство в парламенте. Лидер оппозиционных лейбористов требует проведения досрочных выборов в Палату общин.

Опрос Deltapoll показал, что если бы всеобщие выборы состоялись сегодня, лейбористы имели бы преимущество в 25 пунктов – и поразительное большинство в 320.

Но если бы мистер Борис Джонсон стал премьер-министром, преимущество сократилось бы до десяти пунктов, а лейбористское большинство составило бы всего 26 человек. Когда избирателей спросили, как бы они проголосовали, если бы лидером был Риши Сунак, лейбористы набрали на 17% голосов больше при прогнозируемом большинстве в 124.

Лидер Палаты общин консерваторша Пенни Мордаунт, которая изо всех сил пытается собрать достаточное количество депутатов, чтобы поддержать ее кандидатуру на пост лидера, проиграет лейбористскому большинству в 216 человек, говоритмя в результатах опроса. Другой опрос 241 члена консервативного совета показал, что при выборе между двумя лидерами (экс-министр Риши Сунак и экс-премьер Джонсон) 48% заявили, что поддержат г-на Сунака, а 45% заявили, что поддержат г-на Джонсона. Однако исследование Savanta ComRes также показало, что сомневающиеся члены партии тори с большей вероятностью проголосуют за мистера Джонсона, чем Риши Сунак или опрошенные советники.

Вот и Риши Сунак это понимает. А потому сразу после прибытия Джонсона из отпуска те встретились поздно вечером и о чем-то говорили 3 часа.

Как стало [link href=“https://www.dailymail.co.uk/news/article-11344021/Boris-Rishi-meet-TONIGHT-hash-deal-govern-together.html” rel=“noopener” target=“_blank”] известно [/link] Daily Mail, Борис Джонсон пообещал Риши Сунаку, что если он снова станет премьером Британии, то даст Риши Сунаку пост в правительстве, что позволит избежать раскола в партии. Союзники Бориса Джонсона утверждают, что позиции мистера Джонсона на переговорах укрепляются, поскольку он, скорее всего, выиграет любое голосование членов партии Тори.

Борис Джонсон потребовала от Риши Сунаку В обмен на высокий пост “строгой лояльности”. Другой источник заявил, что бывший премьер-министр, который вчера вернулся в Великобританию из своего отпуска на Карибах, стремится создать “альянс в национальных интересах”.

Ранее Телеграф сообщил, что Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила, что уходит в отставку. На своем посту она пробыла 45 дней. Нового премьера должны выбрать в течение недели.

Лиз Трасс ушла с поста премьера Великобритании спустя 45 дней