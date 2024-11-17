Просил мигалку у Путина? Оппозиционеры обвинили президента Абхазии в коррупции. Бжания в ответ их - в госперевороте

Опубликовано: 17.11.2024 13:15 , Обновлено: 17.11.2024

Президент самопровозглашенной Абхазии объявил действия оппозиции "попыткой госпереворота". Аслан Бжания заявил, что не пойдет в отставку и остается избранным президентом Абхазии. Оппозиция же, захватившая правительственный комплекс, опубликовала письмо главы республики Владимиру Путину с просьбой выдать ему мигалку.

По словам Бжании, находящегося в своем родном селе, ни по каким вопросам компромисс с оппозицией найти не удалось. В свою очередь, сторонники оппозиции отказались в субботу покидать захваченное задние парламента и властей самопровозглашенной республики.

Ранее, в субботу, президент непризнанной Абхазии, в свою очередь, обещал уйти в отставку. “Когда они [оппозиция] покинут здание [парламента], я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат», — заявил он, по данным РИА Новости.

В свою очередь, лидер протестующих, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» и экс-министр экономики самопровозглашенной республики Адгур Ардзинба заявил, что некие “небезразличные граждане” в администрации президента Абхазии передали ему документы, которые содержат “готовый состав преступления — это превышение полномочий, неэффективное и нецелевое растрачивание средств, бесконтрольная выдача наградного оружия и многое другое”.

“В кабинетах Администрации президента обнаружено письмо от имени Аслана Бжания лично Владимиру Путину для того, чтобы президент России посодействовал в получении разрешения на мигалку для своего автомобиля. Это унижение абхазского народа. Вот чем занимался Аслан Бжания. Здесь ему больше не место», - заявил Адгур Ардзинба.

Ранее Telegraf.news писал, что протесты начались в начале недели. Вечером 11 ноября в Сухуми, столице самопровозглашённой республики Абхазии, местная оппозиция устроила масштабную акцию протеста. Поводом для демонстрации стало задержание пятерых оппозиционных политиков, которые выступали против планов властей по строительству многофункциональных комплексов в стране, для которого парламент самопровозглашенной республики должен был принять закон с преференциями для российского бизнеса.

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Абхазская оппозиция категорически не приемлет законопроект о статусе многофункциональных комплексов, поскольку считает необходимым для начала скорректировать законы в области кадастра. Местные жители выказали опасение, что резкий и бесконтрольный рост жилой застройки превратит Абхазию «в плохой вариант Сочи», приведёт к росту цен на жилье, и лишит их возможности конкурировать с крупными курортными городами России.

Оппозиция и общественные организации сформировали Координационный совет, цель которого мирная передача власти от действующих властей и проведение новых выборов. При этом Адгур Ардзинба ранее заявил, что «оппозиция в Абхазии стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты». «Россия - наш главный союзник, мы ориентированы на РФ в большей степени», - заверил он.

В свою очередь, другой оппозиционный лидер, глава партии «Форум народного единства» Аслан Барциц так описал причины протеста: «Мы против олигархов ненасытных, которых полно и в России, и здесь. Они снюхались. Они готовы мать родную продать. У них ни в России, ни в Абхазии ни родины, ни чести не было. И не будет. Поэтому, друзья, никто не даст нам свернуть с нашего правильного пути. Мы будем терпеть, здесь стоять».