Прорыв близок? Эксперты оценили итоги переговоров США и Украины в Берлине

Опубликовано: 15.12.2025 08:29 , Обновлено: 15.12.2025

В Берлине в воскресенье, 14 декабря, состоялись переговоры Украины и США в Берлине по мирному плану Трампа. Они длились более пяти часов и, как ожидается, продолжатся и сегодня. Свою оценку первому дню переговоров дали как сами участники встречи, так и политические обозреватели, пристально наблюдающие за переговорным процессом. Соглашение о мире между Россией и Украиной уже близко?

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф по итогам воскресной встречи в Берлине заявил о “значительном прогрессе” в переговорах.

“Представители провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, состоящему из 20 пунктов, экономическим программам и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча”, - написал Уиткофф по итогам переговоров на своей страничке в X.

Президент Украины Владимир Зеленский, который на встречу в Берлин приехал лично, о результатах первого этапа переговоров пока ничего публично не сообщал. В преддверии встречи он выразил надежду на “конструктивную работу” сторон и заявил, что мирного соглашения можно будет достичь лишь при условии предоставления “надёжных гарантий безопасности”.

Некоторые политические обозреватели усмотрели в нынешних переговорах американцев с украинским руководством признаки того, что мирное соглашение между Киевом и Москвой при посредничестве США и ЕС удастся достичь ещё до Рождества. Так, редактор политического раздела немецкого издания Bild Филипп Пятов назвал целых три признака, указывающих на это.

По его словам, истинные намерения Москвы по-прежнему остаются неясными на широкой публики, но то, какую команду переговорщиков Вашингтон направил в Берлин, эксперт назвал первым признаком оптимизма со стороны Белого дома касательно нынешней встречи. Компанию Виткоффу в Берлине составил, в частности, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

“Когда они прилетели в Египет во время переговоров о прекращении огня в секторе Газа, стало ясно, что соглашение близко. На этот раз Дональд Трамп также заявил, что не будет отправлять представителей США в Европу без веской причины”, - объяснил Пятов, почему считает состав американской делегации “обнадёживающим”.

Во-вторых, отметил обозреватель, США оказывают “огромное давление” на Зеленского, склоняя того к принятию “болезненных компромиссов” взамен на гарантии безопасности и помощь в послевоенном восстановлении страны. Пятов отметил, что сам Зеленский в своих публичных выступлениях в последнее время всё чаще подчеркивает позитивные аспекты, которые соглашение с американцами может принести его стране.

Недавние заявления Зеленского о том, народу Украины придется решить на выборах или референдуме, следует ли уступать территорию России, по словам Пятова, американцы рассматривают это как сигнал о том, что Зеленский больше не исключает возможности территориальных уступок России.

Во-третьих, Пятов, ссылаясь на неназванные источники издания Bild из числа людей, знакомых с ходом переговоров и находящихся в тесном контакте с переговорщиками, заявил, что европейцы считают, что у Трампа есть чёткая цель - объявить о заключении мира в предрождественский период.

“В отличие от раундов переговоров последних нескольких месяцев, на этот раз практически не просочилось никаких подробностей — это свидетельствует о серьезности переговоров. Соглашение по Украине сейчас кажется ближе, чем когда-либо”, - сделал вывод обозреватель Bild.

Главным фактором, вносящим неопределённость в данный процесс, по словам Пятова, остаётся позиция Москвы и готовность её руководства действительно положить конец войне.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Кремль не исключает отвода своих войск с Донбасса, о чём сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, по итогам мирного соглашения из Донбасса могут быть отведены как российские, так и украинские войска. Однако есть важный нюанс.

У Путина допустили вывод российских войск с Донбасса. Но есть нюанс