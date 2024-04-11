Прокуратура смягчила обвинения поляку, которого подозревают в изнасиловании белоруски в Варшаве

Опубликовано: 11.04.2024 18:45 , Обновлено: 11.04.2024

Окружная прокуратура Варшавы изменила обвинения Дориану С., которого подозревают в изнасиловании белоруски в центре польской столицы. Об этом сообщило издание The Warsaw.

По информации медиа, молодого человека повторно допросили в присутствии защитника, сейчас его обвиняют в убийстве на сексуальной почве и с целью грабежа. За это грозит наказание от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Также варшавянина обвинили в изнасиловании с особой жестокостью, здесь наказание - не менее 5 лет тюрьмы.

Изначально прокуратура обвинила задержанного в покушении на убийство на сексуальной почве и с целью грабежа. После того, как жертва умерла, квалификацию заменили на убийство с особой жестокостью. За это грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, на 25-летнюю белоруску напали в центре Варшавы рано утром 25 февраля. Преступник в балаклаве начал угрожать ножом девушке, приложив его к горлу жертвы, сорвал одежду, изнасиловал и оставил лежать на улице. Охранник, который заступал в утреннюю смену, обнаружил девушку, вызвал полицию и скорую помощь.

Подозреваемого задержали через 13 часов после нападения и арестовали на 3 месяца. Он признался в содеянном. Также известно, что он украл у жертвы два мобильных телефона, платежные карты и кошелек.

Белоруска умерла в больнице 1 марта, не приходя в сознание.

В Варшаве умерла белоруска, которую изнасиловали на глазах прохожих