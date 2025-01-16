Прокуратура потребовала лишить депутатского иммунитета экс-премьера Польши. В чем обвинили?

Опубликовано: 16.01.2025 19:16 , Обновлено: 16.01.2025

Варшавская окружная прокуратура направила маршалу Сейма Шимону Холовне запрос о лишении депутатской неприкосновенности бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Дело касается организации так называемых «выборов в конверте» в 2020 году, которые так и не состоялись, но обошлись бюджету в 70 с лишним миллионов злотых.

«Сегодня на стол маршала Шимона Холовни лёг очередной запрос, касающийся депутата Матеуша Моравецкого в связи с делом о так называемых „конвертных выборах“», — сообщил министр юстиции Адам Боднар.

«Фальстарт, пан Боднар, избирательную кампанию можно вести только после регистрации кандидата», — язвительно отреагировал сам Моравецкий.

Как заявила пресс-секретарь Национальной прокуратуры, следствие считает, что Моравецкий, будучи премьером, превысил полномочия, пытаясь организовать президентские выборы 10 мая 2020 года исключительно в почтовом формате, несмотря на отсутствие законных оснований и негативные заключения юристов. «Организовывать выборы могла только Национальная избирательная комиссия», — подчеркнула она.

«Дело простое. Премьер издал два административных решения, на которые не имел права. Тут больше нечего расследовать», — добавила пресс-секретарь, намекнув, что после лишения Моравецкого неприкосновенности прокуратура сразу же направит дело в суд.

Сам Моравецкий ранее заявлял, что никуда не уедет из Польши, несмотря на «репрессии режима». «Они используют методы, похожие на времена Ярузельского и военного положения. Времена меняются, а методы остаются прежними», — процитировало экс-премьера издание interia.pl.

Напомним, что «выборы в конверте» планировались на май 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Тогда правящая партия «Право и Справедливость» в авральном порядке издала закон, передававший организацию выборов от Национальной избирательной комиссии Почте Польши. Национальному оператору поручили печать бюллетеней, которые впоследствии были уничтожены. Почта до сих пор не получила полной компенсации расходов, а Высшая контрольная палата и Административный суд воеводства признали, что у Почты Польши не было полномочий для проведения такой операции.

После смены власти в Польше делом занялась специальная парламентская комиссия, которая пришла к выводу, что «тогдашний аппарат власти настойчиво стремился провести выборы по почте», чтобы обеспечить переизбрание президента Анджея Дуды. Комиссия направила в прокуратуру 19 заявлений о подозрении в совершении преступления, в том числе в отношении Моравецкого, а также лидера «ПиС» Ярослава Качиньского и бывшего маршала Сейма Эльжбеты Витек.

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