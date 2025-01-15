США ограничили экспорт чипов ИИ в Польшу и Литву. А как насчёт Беларуси?

Опубликовано: 15.01.2025 16:46 , Обновлено: 15.01.2025

Администрация президента США Джо Байдена установила новые правила, регулирующие экспорт американских технологий искусственного интеллекта (ИИ), в частности, самых современных чипов. Закон ещё не принят и не вступил в силу, но документ под названием «AI Diffusion Rule» уже опубликован и вызвал бурную реакцию в мире.

Суть новых правил в том, чтобы разделить все страны на три группы по уровню доступа к американским чипам, необходимым для развития ИИ, [link href=“https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2025/01/13/fact-sheet-ensuring-u-s-security-and-economic-strength-in-the-age-of-artificial-intelligence/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] Белый дом на своём сайте.

Первая группа: 18 стран, названные «ключевыми союзниками и партнёрами» США (среди них, например, Германия, Великобритания, Япония, Южная Корея). Они смогут покупать американские чипы практически без ограничений.

Вторая группа: Большинство стран мира, включая Польшу, Украину, страны Балтии, Венгрию и Саудовскую Аравию. Им разрешат закупать ограниченное количество чипов (эквивалент 50 000 мощных процессоров с 2025 по 2027 год). Однако компании из этих стран смогут получить особый статус («проверенный конечный пользователь») и обойти лимиты, если согласятся выполнять требования США по безопасности и правам человека.

Третья группа: Сюда попали около двух десятков стран, включая Беларусь, Россию, Китай, КНДР и другие, на которые, по информации Bloomberg, распространяется американское эмбарго на поставки оружия. Им американские чипы ИИ не достанутся вовсе.

Польша, например, уже выразила недовольство своим положением во второй группе. В польском Министерстве цифровизации назвали решение США «непонятным» и пообещали добиваться от Вашингтона равного отношения ко всем странам ЕС, сообщил портал wp.pl.

Новые правила вызвали критику не только за рубежом, но и в самих США, отметило издание gazeta.pl. Крупнейший производитель чипов ИИ, компания Nvidia, заявила, что эти ограничения угрожают «глобальному прогрессу» и могут привести к обратному эффекту — подтолкнуть другие страны к поиску альтернативных поставщиков технологий.

Пока неясно, будут ли приняты эти правила в нынешнем виде. С одной стороны, документ вступит в силу только через 120 дней, а значит, у нового президента США Дональда Трампа будет возможность его изменить или отменить. С другой стороны, не исключено, что Трамп может использовать эти ограничения как козырь в торговых переговорах с другими странами, предположил Энди Турай, аналитик компании Constellation Research, которого [link href=“https://www.techtarget.com/searchcio/news/366618034/Bidens-AI-diffusion-rule-met-with-heavy-backlash” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировал [/link] портал TechTarget.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске на IT-форуме разработчиков ИИ назвали Беларусь «лидером Восточной Европы».

В Минске на IT-форуме разработчиков ИИ назвали Беларусь «лидером Восточной Европы». Какие проекты показали?