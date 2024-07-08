Тысячи французов вышли отпраздновать победу над ультраправыми. Что ждать от "Альянса позора"?

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Опубликовано: 08.07.2024 10:38 , Обновлено: 08.07.2024

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку президенту Эммануэлю Макрону в понедельник после того, как левый "Новый народный фронт" (ННФ) получил большинство мест в парламенте на выборах.

Чтобы отметить неожиданную и сложную победу на улицы французских городов вышли тысячи празднующих.

Но поскольку левой коалиции не удалось получить абсолютное большинство в Национальном собрании, Франция оказалось перед политической неопределенностью. И все это на фоне предстоящей Олимпиады в Париже. Левым и правоцентристам придется договариваться о составе правительства. И это при том, что их программы и цели значительно расходятся, и до выборов они были непримиримыми противниками.

Итак, по итогам второго тура, левая коалиция “Новый народный фронт” стала доминирующей силой, получив 182 места, что намного меньше 289, необходимых для получения абсолютного большинства в палате из 577 членов. Следующим был политическая сила президента Эммануэля Макрона, получившая 168 мест. А вот ультраправые националисты Марин Ле Пен заняли лишь третье место со 143 местами.

Жан-Люк Меланшон, глава крайне левой партии “Непокоренная Франция”, в воскресенье призвал Макрона “склониться и признать поражение” и призвать новую коалицию “Народного фронта” для формирования правительства.

[inf]Во французской системе президент выбирает премьер-министра, который обычно представляет партию, имеющую самую многочисленную делегацию в Национальном собрании, даже если у нее нет абсолютного большинства.[/inf]

В свою очередь, Джордан Барделла из крайне правого “Национального объединения” (RN) в воскресенье осудил “альянс позора”, который, по его словам, лишил французский народ “политики восстановления”. Лидер партии Марин Ле Пен заявила, что победа RN “только отложена”.

Накануне выборов “Национальное объединение” Ле Пен лидировало в опросах общественного мнения, что увеличивало вероятность формирования первой ультраправой администрации Франции со времен Второй мировой войны и бросало вызов внешней и экономической политике второй по величине экономики еврозоны.