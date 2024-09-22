Производитель переименовал батончики Snickers. Это как?

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Опубликовано: 22.09.2024 10:58 , Обновлено: 22.09.2024

Производитель шоколадных батончиков Snickers решил сменить их название на Marathon. Оказывается, в 1990 году компания Mars переименовала популярные шоколадки, тем самым вызвав возмущение покупателей. Более того, многие начали подавать многочисленные (правда, безуспешные) петиции с требованием вернуть прежнее название. И вот, в честь 90-летия бренда производитель наконец решился на подобный шаг.

Компания Mars официально подтвердила, что возвращает батончик в старой упаковке, но только ограниченным тиражом. Старший бренд-менеджер Стив Уотерс отметил, что они “рады вернуть” бренд Marathon (именно с таким названием раньше выходили батончики в Великобритании и Ирландии. — Прим. Ред.) на “ограниченный период”.

“Это отличный способ отпраздновать более чем 90-летие производства шоколада Mars в Великобритании. Мы надеемся, что поклонникам Snickers, которые помнят его в то время, когда он назывался Marathon, это придётся по душе”, — рассказали в компании.

К слову, это не первый раз, когда Mars повторно представляет бренд Marathon. Ранее акцию с ограниченным тиражом устроили в 2019 году, когда всего за 3 месяца было продано более 4 миллионов батончиков. Ожидается, что на сей раз эксклюзивные Mars-Marathon будут в продаже до декабря, передала британская газета The Guardian.

[info_b]Marathons впервые появились на рынке Великобритании в 1967 году. Смена названия на Snickers была частью глобальной стратегии согласования бренда, однако многие британские фанаты так и не перестали использовать его оригинальное название, а некоторые даже отказались покупать новую версию.[/info_b]

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