"Не видела даже столько" - Девушка попробовала 15 видов рогачёвской сгущенки. Белорусы рассказали, где заказать онлайн

🎥 Видео

Опубликовано: 28.06.2024 17:30 , Обновлено: 28.06.2024

Белоруска купила и попробовала 15 видов рогачёвской сгущёнки. Дегустация растянулась на целых три видеоролика и в сумме собрала свыше 200 тысяч просмотров. Многие белорусы даже не знали, о существовании некоторых вкусов.

В первом видеоролике девушка продегустировала сгущённые сливки, классическую, обезжиренную сгущёнки, а также экземпляры с ароматом кокоса и “Ирландский крем”. Фаворитом белоруски в первом ролике стала обезжиренная сгущёнка, которая, по мнению автора видеоролика, оказалась по вкусу более лёгкой версией классической сгущёнки и сливок.

Пользователи соцсети удивились тому факту, что у известного производителя сгущёнки настолько широкая линейка продукта.

“Их так много?! Почему к нас только базовая?”, - удивился и задался вопросом один из комментаторов.

“Ну и где их столько найти? Хоть ты едь в Рогачёв”, - ещё один комментарий под видео.

“А где такой ассортимент её нашли? Не видела даже столько. И не знала, что она такая бывает”, - написала под видеороликом одна пользовательница, на что автор ответила, что купила все экземпляры в фирменном магазине в Рогачёве, но “такие же магазинчики есть и в других городах, например, в Гомеле”.

Также комментаторы заметили, что многие виды рогачёвской сгущёнки можно найти на популярном маркетплейсе Wildberries.

Во втором видеоролике девушка продегустировала линейку варёной сгущенки. Их всего 4: классическая “Егорка”, “Иванушка” с какао, “Антошка” с кофе и “Алёнушка” с цикорием. Больше всего автор видео оценила классическую версию “Егорки”, но и “Алёнушка” с цикорием показалась ей достойной внимание. А вот кофейного “Антошку”, белоруска, по признанию, в таком виде “есть бы не стала” и предпочла бы разбавить с молоком.

Пользователи соцсети с мнением девушки согласились не везде. Кто-то считает, что классическая “Егорка” напоминает желатин, а некоторые высоко оценили кофейный вариант.

“Кофейную обожаю! Делаю с ней пирожное “картошка” и это любовь”, - написала одна из пользовательниц в комментариях.

В третий обзор попали сгущёнки с различными вкусами. Белоруска попробовала “Лесной орех”, “Ваниль и сливки”, “Кофе”, “Цикорий”, “Какао”, а также сгущёнку с фруктозой, которая напомнила “густой заварной крем с торта”.

К слову, в обзор белоруски всё же попали не все вкусы сгущёнки из Рогачёва. Так, там не оказалось сгущёнки с ароматом “Топлёное молоко” и с сахаром Халяль, которые также выпускает предприятие. Многие комментаторы попросили обзор на линейку сгущёнки из Глубокого, и девушка написала: “значит надо сделать обзор и на глубокскую”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что волею судеб блогер из Великобритании оказался в Беларуси и, конечно, решил попробовать нашу национальную кухню. Драники он назвал “картофельными колёсами”, но в целом оценил. Также Уильям взял на пробу бабку, колдуны, мочанку и, само собой, белорусскую сгущёнку. Если коротко — понравились обе. Однако с небольшим отрывом кое-какая всё-таки вырвалась в лидеры.

«Пот Бога» — Британец сравнил рогачёвскую и глубокскую сгущёнку. Какую выбрал?