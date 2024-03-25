Одна белоруска погибла, белорус в коме. Что известно о теракте в Сrocus City Hall?

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Опубликовано: 25.03.2024 09:06 , Обновлено: 25.03.2024

После теракта в подмосковном ТЦ Сrocus City Hall пострадало как минимум двое жителей Беларуси. Известно, что женщина погибла, а мужчина находится в тяжёлом состоянии. В СМИ сообщили о возможно ещё одном пострадавшем белорусе, но посольство пока эту информацию не подтвердило.

По состоянию на утро понедельника, 25 марта, Алим Кошеваров до сих пор находится в тяжёлом состоянии. В воскресенье вечером его друг в телеэфире канала “ОНТ” рассказал, что мужчина получил три пулевых ранения в живот.

По его словам, пострадавший работал в “Крокусе” до пандемии, после чего концертный зал закрыли. У Кошеварова был вахтовый метод, и вскоре он должен был вернуться домой. Однако мужчина решил остаться на подработку на концерт группы “Пикник”, и находился в оцеплении в зале.

Ранее в посольстве сообщили, что Алим Кошеваров 1981 года рождения находится на аппарате ИВЛ в Боткинской больнице в Москве. По последней информации, состояние белоруса по-прежнему оценивается как крайне тяжелое.

«Состояние у Алима критическое. Он лежит под ИВЛ, в искусственной коме. Множественные поражения тела, сепсис начался. Отказали почки, делали там, почки восстанавливали. Большая была очень кровопотеря. Все идёт очень сложно, никаких прогнозов врачи не дают”, — рассказал в эфире телеканала “ОНТ” отец Алима Кошеварова.

По последним данным, Басманный суд Москвы отправил в СИЗО четверых фигурантов дела о теракте в ТЦ Сrocus City Hall. На фото задержанных видны следы избиений. Как пишет издание Sota, одному подозреваемому силовики отрезали часть уха, другому выбили глаз. Ещё одного, как следует из опубликованного ранее видео, пытали током, передаёт издание “Эхо Москвы”.

По состоянию на вечер 24 марта, количество пострадавших в теракте достигло 180 человек, сообщило агентство “ТАСС”.

Ранее Телеграф писал, что связанное с террористами ИГИЛ агенство Amaq опубликовало видео нападения в московском концертном зале, снятое одним из террористов. Таким образом экстремисты решили доказать, что именно они организовали нападение.

Террористы ИГИЛ подтвердили, что устроили теракт в «Крокус Сити Холл» в Москве