Ozon и Wildberries пообещали, что начнут страховать товары, пункты выдачи и "риски продавцов"
Два крупнейших российских маркетплейса – Ozon и Wildberries – пообещали запустить собственные страховые сервисы. Первые из них должны появиться уже во второй половине 2024 года.
Разработкой должна заняться команда из 20 человек под руководством экс-главы компании «Росбанк Страхование», сообщило российское издание “Коммерсантъ”.
Ожидается, что маркетплейс Ozon предложит несколько вариантов сервисов, в частности:
- страхование пунктов выдачи заказов,
- страхование товаров,
- страхование “рисков продавцов”.
Руководители Ozon не рассказали, будут ли создавать страховую компанию с нуля или купят готовую. По мнению управляющего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексея Янина, второй вариант быстрее, однако «есть риск получить скелеты в шкафу от предыдущего бизнеса».
В другом крупном онлайн-магазине — Wildberries — заявили, что маркетплейс тоже рассматривает возможность запуска страховых продуктов, но подробности пока не раскрыли.
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