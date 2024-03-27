Ozon и Wildberries пообещали, что начнут страховать товары, пункты выдачи и "риски продавцов"

Опубликовано: 27.03.2024 12:19 , Обновлено: 27.03.2024

Два крупнейших российских маркетплейса – Ozon и Wildberries – пообещали запустить собственные страховые сервисы. Первые из них должны появиться уже во второй половине 2024 года.

Разработкой должна заняться команда из 20 человек под руководством экс-главы компании «Росбанк Страхование», сообщило российское издание “Коммерсантъ”.

Ожидается, что маркетплейс Ozon предложит несколько вариантов сервисов, в частности:

страхование пунктов выдачи заказов,

страхование товаров,

страхование “рисков продавцов”.

Руководители Ozon не рассказали, будут ли создавать страховую компанию с нуля или купят готовую. По мнению управляющего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексея Янина, второй вариант быстрее, однако «есть риск получить скелеты в шкафу от предыдущего бизнеса».

В другом крупном онлайн-магазине — Wildberries — заявили, что маркетплейс тоже рассматривает возможность запуска страховых продуктов, но подробности пока не раскрыли.

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