У берегов Турции танкеры попали в пробку из-за потолка цен на нефть РФ
У берегов Турции образовался затор из танкеров после того, как вступил в силу потолок цен Евросоюза на российскую нефть. Об этом сообщили в Financial Times.
По информации издания, Турция потребовала нового подтверждения страховок на суда и заявила, что без них танкеры не пройдут через Босфор.
Но, из-за санкций, суда с российской нефтью не могут получить доступ к западному морскому страхованию, если нефть не продается по цене в пределах $60 за баррель.
«Пробки из танкеров — это первый признак того, что ценовой потолок может нарушить глобальные потоки российской нефти», — отметили в издании.
Образовавшаяся пробка из танкеров в проливах Босфор и Дарданеллы видна на карте движения судов Marine Traffic
Напомним, в понедельник, 5 декабря, вступил в силу запрет Европейского союза на экспорт российской нефти по морю, а также потолок цен на нее размером в 60 долларов за баррель.
Эмбарго ЕС на экспорт российской нефти по морю вступило в силу