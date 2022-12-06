У берегов Турции танкеры попали в пробку из-за потолка цен на нефть РФ

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Опубликовано: 06.12.2022 09:02 , Обновлено: 06.12.2022

У берегов Турции образовался затор из танкеров после того, как вступил в силу потолок цен Евросоюза на российскую нефть. Об этом сообщили в Financial Times.

По информации издания, Турция потребовала нового подтверждения страховок на суда и заявила, что без них танкеры не пройдут через Босфор.

Но, из-за санкций, суда с российской нефтью не могут получить доступ к западному морскому страхованию, если нефть не продается по цене в пределах $60 за баррель.

«Пробки из танкеров — это первый признак того, что ценовой потолок может нарушить глобальные потоки российской нефти», — отметили в издании.

Образовавшаяся пробка из танкеров в проливах Босфор и Дарданеллы видна на карте движения судов Marine Traffic

Напомним, в понедельник, 5 декабря, вступил в силу запрет Европейского союза на экспорт российской нефти по морю, а также потолок цен на нее размером в 60 долларов за баррель.

Эмбарго ЕС на экспорт российской нефти по морю вступило в силу