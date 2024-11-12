"Признаю, был не прав" — Историк-"Нострадамус", неправильно предсказавший победу Харрис, заявил, что его грозились убить

Опубликовано: 12.11.2024 09:34 , Обновлено: 12.11.2024

Профессор истории Аллан Лихтман, который правильно предсказал результаты девяти из последних 11 президентских выборов в США, заявил, что его грозились убить после того, как он сделал уверенную ставку на победу Камалы Харрис. Напомним, такое предположение учёный-"нострадамус" выдвинул ещё в сентябре.

«Мы столкнулись с угрозами расправы, сливом информации, травлей и запугиванием у нашего порога. Мы не будем терпеть издевательства. Федеральные правоохранительные органы уже оповещены», — заявил Аллан Лихтман и добавил, что угрозы поступали по электронной почте и в социальных сетях.

По его словам, «было две попытки проникнуть в наш дом», однако в итоге никто не пострадал. В интервью, опубликованном на его YouTube-канале, Лихтман сказал, что, по его мнению, письма с оскорблениями, которые он получал из-за неправильного прогноза, были «вульгарными» и «бездумными».

«Я признаю, что был неправ. Я предсказал победу Харрис, но она не победила», — сказал он в прямом эфире на YouTube. «Но я был далеко не единственным прогнозистом, который ошибся. Большинство других моделей также были ошибочными», — добавил Лихтман.

Модель прогнозирования Лихтмана под названием «Ключи от Белого дома» состоит из 13 вопросов с вариантами ответа «да» или «нет». В сентябрьском интервью американской газете The New York Times он сказал, что восемь из 13 ключей были в пользу Харрис, передало издание Business Insider.

Кто такой Аллан Лихтман?

Профессор истории одного из университетов США предсказывает результаты президентских выборов в Америке с 1984 года. По его словам, до этого он оказался прав во всех случаях, кроме одного – оспариваемого триумфа Джорджа Буша-младшего над Элом Гором в 2000 году. Тогда суд принял решение в пользу Буша после того, как на протяжении нескольких недель занимался выяснением обстоятельств, связанных со спорными бюллетенями.

Однако Лихтман утверждает, что это несправедливо, поскольку тысячи недействительных бюллетеней подали избирателя, которые добросовестно пытались поддержать Гора — вице-президента и кандидата от Демократической партии. По его словам, простые американцы испортили свои бюллетени непреднамеренно, передала британская газета The Guardian.

[info_b]Лихтман точно предсказал неожиданную победу Трампа в 2026 году над Хиллари Клинтон в то время, когда большинство опросов общественного мнения указывали на противоположный результат. Кроме того, также сбылся прогноз о том, что во время президентства Дональда Трампа ему объявят импичмент.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что на днях стало известно о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Американское издание Business Insider поделилось аналитикой на основе данных социологов, которая выделяет 4 причины успеха миллиардера.

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