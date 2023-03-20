Пригожин предсказал захват Белгородской области украинцами уже весной

🎤 Мнение

Опубликовано: 20.03.2023 15:38 , Обновлено: 20.03.2023

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут захватить российский Белгород весной 2023 года.

По его словам со ссылкой на «закрытые источники», «ВСУ, благодаря короткой логистике, вокруг Днепра накапливает определенное количество резервов».

«И далее ВСУ, с высокой долей вероятности, в начале-середине апреля начнет ряд контрнаступательных операций. Высока вероятность, что один из ударов придется по нашей территории в районе Белгорода», — заявил Пригожин.

И добавил, что если украинские военные «выходят на территорию РФ, то это дестабилизирует нашу внутриполитическую повестку, создает серьезную угрозу для жителей Белгорода».

«Далее, если ВСУ добивается успехов под Белгородом, то это очень хорошая обменная карта», — считает глава ЧВК.

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Ранее Телеграф писал, что жители российского Белгорода вечером 14 марта услышали возле аэропорта громкие взрывы. Позже губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что системы ПВО сбили три ракеты.

Спустя несколько дней чиновник также заявлял о сбитии ракет.