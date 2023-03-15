Над Белгородом ПВО сбила три ракеты — Губернатор области

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Опубликовано: 15.03.2023 08:19 , Обновлено: 15.03.2023

Жители российского Белгорода вечером 14 марта услышали возле аэропорта громкие взрывы. Позже губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что системы ПВО сбили три ракеты.

Сначала в российских телеграм-каналах появилось видео, что в районе местного аэропорта, вероятно, произошел «прилет».

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По словам губернатора области, «системой ПВО сбито 3 ракеты».

Кроме того, Гладков сообщил, что «один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения». О пострадавших пока ничего неизвестно.

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К слову, губернатор не уточнил, чьи ракеты сбило ПВО. Некоторые в соцсетях после инцидента предположили, что «российские войска сами обстреливают свои города».

Ранее, утром 13 марта Гладков писал о четырех сбитых ракетах. В результате падения обломков местная жительница получила сотрясение мозга.