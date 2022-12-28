Пригожин отказался комментировать "эротические фантазии" Медведева

🎤 Мнение

Опубликовано: 28.12.2022 18:56 , Обновлено: 28.12.2022

Владелец компании "Конкорд" и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на запрос рсосийских СМИ прокомментировать нашумевшие прогнозы экс-президента России Дмитрия Медведева. По его словам, там нечего обсуждать.

«Да, я ознакомился с «прогнозами» и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются. А что касается обстановки на фронте, я хорошо в нее погружен, но это мой маленький секрет», - ответил он.

Его также спросили: “Может быть стоит пригласить Илона Маска посмотреть реальную обстановку в зоне СВО?”

Однако на него российский олигарх, которого в РФ называют “поваром Путина”, не ответил.

Ранее Илон Маск отреагировал на 10 прогнозов Дмитрия Медведева, которые тот опубликовал на английском языке для “западных подсвинков” в запрещенном в России Твиттере. Мягко говоря, Маск не оценил способности Медведева к прогнозированию.

«Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», — написал миллиардер в своем Twitter.

«Поразительная неосведомленность» — Маск оценил прогнозы Медведева на 2023 год