Опубликовано: 27.12.2022 10:22 , Обновлено: 27.12.2022

Американский миллиардер, владелец Space X, Tesla и Twitter Илон Маск отреагировал на 10 прогнозов экс-президента России Дмитрий Медведева для Запада на 2023 год.

Мягко говоря, Маск не оценил способности Медведева к прогнозированию.

«Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», — написал миллиардер в своем Twitter.

В свою очередь пользователи соцсети (с галочкой и без), традиционно, засыпали комментарии своими оценками, шутками и мемами.

«Я могу поклясться, что он был пьян, когда печатал это, но я не могу этого доказать ?», — написал турецкий журналист Hamdi Celikbas и прикрепил фото:

I could swear he was drunk typing this but I can’t prove it ? pic.twitter.com/ZKCLvtPmp1

— ?????????? (@HamdiCelikbas) December 27, 2022

«Вот мои прогнозы на 2023 год о том, чьи прогнозы следует игнорировать», — отметил американский продюсер Деннис Херринг.

2023: new model L will be released pic.twitter.com/fceTxfZ1e8

— Ramba Zamba (@MBlech) December 26, 2022

«2023: будет выпущена новая модель L», — опубликовал фотожабу еще один пользователь.

«Мой единственный прогноз: вы вознесете Twitter на Луну. ?», — пошутил другой комментатор.

My only prediction is that you will take Twitter to the moon. ? pic.twitter.com/Cz0JplVAui

— DogeDesigner (@cb_doge) December 27, 2022

Что спрогнозировал Медведев?

Дмитрий Медведев в своих соцсетях уделил внимание «англосаксонским друзьям» и «похрюкивающим подсвинкам», сделав для них 10 предсказаний. По его мнению, мир в 2023 году ждет повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.

Также соратник Владимира Путина считает, что Польша и Венгрия намерены захватить западные области «бывшей Украины».

Предрек он и несколько войн (описав их в своем стиле).

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