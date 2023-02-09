Пригожин объявил о завершении вербовки заключенных в ЧВК «Вагнер»

Опубликовано: 09.02.2023 10:34 , Обновлено: 09.02.2023

Основатель и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что остановил вербовку заключенных в российских колониях для участия в боевых действиях в Украине.

«Набор заключенных в ЧВК “Вагнер” полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — ответил Пригожин на запрос журналистов.

Ранее российские СМИ сообщали, что с конца 2022 года вербовщики «Вагнера» начали приезжать в колонии по второму кругу. Однако Пригожин больше не стал прилетать туда на вертолете, а вербовка ведется в менее «торжественной» обстановке, передает BBC.

При этом, по информации изданий «Эхо» и «Агентство» со ссылкой на правозащитников и юристов, к заключенным начали приезжать «оперативники МВД или ФСБ», а также «из Министерства обороны». Власти России эту информацию официально не комментировали.