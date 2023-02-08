«Воевать поедут все, только попозже» — В росСМИ рассказали о новой волне мобилизации заключенных

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 08.02.2023 13:41 , Обновлено: 08.02.2023

В России, по данным СМИ, снова начали массово вербовать заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Об этом, например, написали издания «Эхо» и «Агентство» со ссылкой на правозащитников, юристов и самих заключенных.

Так, юрист Яна Геммель заявила «Агентству», что в колонии «приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже прошел, пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну».

По словам правозащитников, это подтверждают и некоторые матери осужденных.

«Там точно запугали. В последнем разговоре он ей дал понять, что заставили», — утверждает правозащитница Оксана Асауленко.

Тем временем, пишет «Эхо», в Москве и Самаре «вербовать стали не только в колониях, где сидят осужденные, но и в СИЗО, где находятся подозреваемые»:

«По меньшей мере в двух регионах в следственных изоляторах от арестованных стали требовать вступать в ряды ЧВК “Вагнер”, обещая закрыть уголовное дело».

Кроме того, правозащитники утверждают, что к осужденным приезжают даже из Министерства обороны:

«Собрали в клубе вообще всех — приехал бугор из Минобороны. Сказал, что готов забрать тех, кто “в приоритете”. Но пока добровольно. А ещё сказал, что воевать поедут все, только попозже», — написала правозащитница и журналистка Ольга Романова.

В свою очередь один из заключенных рассказал, что вербовщикам уже не верят:

«Один конкретный ему, как говорится в тюрьме, по глазам ударил, задал вопрос: “Сколько процентов в живых осталось из тех наших, которые уехали?” На этом он начал запинаться, ничего не мог ответить».