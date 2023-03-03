Пригожин объявил, что вагнеровцы «практически окружили» Бахмут

Опубликовано: 03.03.2023 12:31 , Обновлено: 03.03.2023

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 2 марта заявил, что вагнеровцы «практически окружили Бахмут».

Он опубликовал обращение к Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что у ВСУ остается одна дорога к городу.

«Осталась одна дорога. Клещи сжимаются», — сказал Пригожин, вероятно, подразумевая трассу на Часов Яр через Хромово (Артемовское).

Глава ЧВК «Вагнер» утверждает, что Украина несет большие потери в Бахмуте и призвал Зеленского дать военным ВСУ «покинуть город», который «фактически окружен».

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Также на видео показали, как утверждается, граждан Украины. Однако непонятно, это военные или мирные жители.

Власти Украины окружение города не подтвердили. Ранее Телеграф писал, что член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин не исключил отступления ВСУ из Бахмута. Но на своих условиях. Пока же украинцы в этом городе выполняют поставленные им задачи. Когда ВСУ могут оставить город, неясно.