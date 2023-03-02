Окружения нет? В Киеве рассказали, когда ВСУ отступят из Бахмута
По словам владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина, украинские войска "яростно" сражаются в битве за Бахмут. Тем временем в Киеве заговорили об отводе подразделений из осаждаемого русскими города. У россиян пока не вышло его окружить?
В аудиосообщении Telegram главарь ЧВК Евгений Пригожин заявил, что “украинская армия перебрасывает дополнительные резервы в Бахмут” и пытается удержать его “всеми своими силами”. “Десятки тысяч украинских солдат яростно отражают атаки. Кровопролитие увеличивается с каждым днем”, - сказал он.
Тем временем, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин не исключил отступления ВСУ из Бахмута. Но на своих условиях. Пока же украинцы в этом городе выполняют поставленные им задачи.
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“С одной стороны, перемолотить максимальное количество врагов и вынудить их использовать большую часть боеприпасов. Они, как и мы, испытывают определенный снарядный голод. Не в такой степени, как мы, но для них это тоже проблема”, - рассказал Рахманин в интервью изданию НВ.
Также депутат считает, что ВСУ во время обороны Бахмута готовят новые рубежи для отвода войск.
“Потому что есть два разных подхода — есть организованное отступление, а есть — бегство. Понятно, что бегства нельзя допустить в любом случае, потому что это приводит не только к оставлению какого-либо населенного пункта, но вызывает проблемы в обороне в целом”, - рассказал он.
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С ним согласен и советник по экономике Владимира Зеленского Александр Роднянский. “Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока они удерживают город, но если понадобится, они стратегически отступят, - сказал Александр Роднянский в эфире CNN. - Мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так”.
На данный момент, российские войска и наемники из ЧВК “Вагнер” продолжают медленное продвижение с целью окружить город. По некоторым сообщениям, он уже охвачен с трёх сторон, а у ВСУ осталась лишь одна дорога для поставки боеприпасов защитникам города.
Когда ВСУ могут оставить город, неясно. Министерство обороны Великобритании опубликовало прогноз погоды на линии фронта, в котором говорится, что “на оставшуюся часть зимы и весны будет теплее, чем в среднем”. Это затруднит передвижение по пересеченной местности и даст “некоторое преимущество обороняющимся силам”, заявили в британском министерстве.
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Битва продолжается
“В целом, битва за Бахмут продолжается. Город не потерян: украинцы борются за него. Так уж получилось, что ситуация критическая: русские атакуют в еще большем количестве и яростно, а украинцы защищаются ожесточенно и всеми имеющимися под рукой средствами”, - считает, в свою очередь, австрийский военный аналитик Том Купер.
[Twitter_widget url=“https://twitter.com/bamr69/status/1631174596010336256?t=PJw5lXML3CNAE9LjEOvzEg&s=19”]
По его словам, украинцы ввели резервы в город и окрестности и даже провели контратаки.