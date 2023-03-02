Окружения нет? В Киеве рассказали, когда ВСУ отступят из Бахмута

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Опубликовано: 02.03.2023 10:48 , Обновлено: 02.03.2023

По словам владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина, украинские войска "яростно" сражаются в битве за Бахмут. Тем временем в Киеве заговорили об отводе подразделений из осаждаемого русскими города. У россиян пока не вышло его окружить?

В аудиосообщении Telegram главарь ЧВК Евгений Пригожин заявил, что “украинская армия перебрасывает дополнительные резервы в Бахмут” и пытается удержать его “всеми своими силами”. “Десятки тысяч украинских солдат яростно отражают атаки. Кровопролитие увеличивается с каждым днем”, - сказал он.

Тем временем, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин не исключил отступления ВСУ из Бахмута. Но на своих условиях. Пока же украинцы в этом городе выполняют поставленные им задачи.

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“С одной стороны, перемолотить максимальное количество врагов и вынудить их использовать большую часть боеприпасов. Они, как и мы, испытывают определенный снарядный голод. Не в такой степени, как мы, но для них это тоже проблема”, - рассказал Рахманин в интервью изданию НВ.

Также депутат считает, что ВСУ во время обороны Бахмута готовят новые рубежи для отвода войск.

“Потому что есть два разных подхода — есть организованное отступление, а есть — бегство. Понятно, что бегства нельзя допустить в любом случае, потому что это приводит не только к оставлению какого-либо населенного пункта, но вызывает проблемы в обороне в целом”, - рассказал он.

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С ним согласен и советник по экономике Владимира Зеленского Александр Роднянский. “Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока они удерживают город, но если понадобится, они стратегически отступят, - сказал Александр Роднянский в эфире CNN. - Мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так”.

На данный момент, российские войска и наемники из ЧВК “Вагнер” продолжают медленное продвижение с целью окружить город. По некоторым сообщениям, он уже охвачен с трёх сторон, а у ВСУ осталась лишь одна дорога для поставки боеприпасов защитникам города.

Карта наступления россиян на Бахмут, по версии австрийского военного аналитика Тома Купера.

Когда ВСУ могут оставить город, неясно. Министерство обороны Великобритании опубликовало прогноз погоды на линии фронта, в котором говорится, что “на оставшуюся часть зимы и весны будет теплее, чем в среднем”. Это затруднит передвижение по пересеченной местности и даст “некоторое преимущество обороняющимся силам”, заявили в британском министерстве.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/DefenceHQ/status/1631180469789229056?t=nYGCRTC6KqYE6YfiyxNEaA&s=19”]

Битва продолжается

“В целом, битва за Бахмут продолжается. Город не потерян: украинцы борются за него. Так уж получилось, что ситуация критическая: русские атакуют в еще большем количестве и яростно, а украинцы защищаются ожесточенно и всеми имеющимися под рукой средствами”, - считает, в свою очередь, австрийский военный аналитик Том Купер.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/bamr69/status/1631174596010336256?t=PJw5lXML3CNAE9LjEOvzEg&s=19”]

По его словам, украинцы ввели резервы в город и окрестности и даже провели контратаки.