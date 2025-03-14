ЕС продлил санкции против России. В чём пришлось уступить, чтобы Венгрия сняла вето?

Опубликовано: 14.03.2025 16:18 , Обновлено: 14.03.2025

Европейский союз всё же смог продлить действие своих санкций в отношении российских граждан и компаний, которые истекали уже в эту субботу, несмотря на активное сопротивление одного из членов ЕС - Венгрии. Узнали, кого из российских бизнесменов пришлось исключить из санкционного списка по настоянию Будапешта.

О том, что санкции ЕС продлены, 14 марта сообщила в своих соцсетях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Одобренные ограничения будут действовать до 15 сентября. По словам фон дер Ляйен, санкции затронули порядка 2400 физических лиц и организаций и предполагают следующее:

визовые ограничения на поездки в страны ЕС,

заморозка активов,

запрет на использование финансовых ресурсов.

Санкции ЕС должны продлеваться каждые шесть месяцев, причём сделать это можно лишь при условии, что за это проголосуют единогласно представители всех 27 стран-участниц. На протяжении нескольких недель добиться единогласия не удавалось из-за жёсткой позиции Венгрии, которая сохранила теплые отношения с Москвой. Страна пригрозила использовать своё право вето и потребовала исключить из санкционного списка некоторых российских бизнесменов.

По данным агентства Reuters, которое сослалось на двух неназванных дипломатов, изначально Будапешт просил исключить из списка девять имен, включая миллиардера Михаила Фридмана, основателя консорциума “Альфа-Групп”. Однако в ходе переговоров и обсуждений этот список, по словам источников, удалось ограничить тремя именами. В результате санкции были сняты с:

министра спорта России Михаила Дегтярева,

основного владельца производителя удобрений “Акрон” Вячеслава Кантора,

сестры известного бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой.

Это второй случай за последние три месяца, когда правительство Виктора Орбана идёт наперекор общему мнению союзников по ЕС и ставить под угрозу снятия действующих санкций, постепенно наращиваемых с февраля 2022 года.

Аналогичная ситуация сложилась в январе этого года, когда истекал срок действия 15-го пакета секторальных санкций ЕС против России, включая запрет на поставки нефти, угля, технологий, финансов, предметов роскоши, транспорта, а также заморозку активов Центробанка на сумму порядка 210 млрд евро. Тогда, как сообщал Telegraf.news, Будапешт пошел на уступки лишь после того, как министры иностранных дел ЕС согласились сделать публичное заявление, касающееся энергетической безопасности и «целостности энергетической инфраструктуры» Венгрии.

Орбан согласился на продление санкций ЕС против России. Что потребовал в обмен на отзыв вето?