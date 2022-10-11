При взрыве на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москвы

Опубликовано: 11.10.2022 16:48 , Обновлено: 12.10.2022

Одним из погибших на Крымском мосту оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Об этом 11 октября сообщил ТАСС со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб.

Маслов — четвертый погибший от взрыва моста. Ранее в России сообщали о трех жертвах.

Как добавили в издании, все люди находились в одном легковом автомобиле, который находился близко от взрыва. Все четверо находились в легковой машине, которая оказалась в эпицентре взрыва.

В самом Арбитражном суде Москвы заявили, что пока проверяют информацию.

Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Назначенные Россией власти Крыма сообщили о взрыве «цистерны с топливом». Но потом сменили версию.

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В сети появилось видео момента, когда грузовик взрывается на Крымском мосту.

Появилось видео момента подрыва Крымского моста