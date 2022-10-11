При взрыве на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москвы
Одним из погибших на Крымском мосту оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Об этом 11 октября сообщил ТАСС со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб.
Маслов — четвертый погибший от взрыва моста. Ранее в России сообщали о трех жертвах.
Как добавили в издании, все люди находились в одном легковом автомобиле, который находился близко от взрыва. Все четверо находились в легковой машине, которая оказалась в эпицентре взрыва.
В самом Арбитражном суде Москвы заявили, что пока проверяют информацию.
Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Назначенные Россией власти Крыма сообщили о взрыве «цистерны с топливом». Но потом сменили версию.
В сети появилось видео момента, когда грузовик взрывается на Крымском мосту.