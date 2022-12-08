Президенту Перу Педро Кастильо объявили импичмент

Опубликовано: 08.12.2022 08:31 , Обновлено: 08.12.2022

Полиция Перу задержала президента Педро Кастильо, которому ранее парламент страны объявил импичмент. Об этом сообщили издания La Vanguardia и El Comercio.

По данным El Comercio, на специальном заседании вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу в качестве нового президента Республики.

Ранее Конгресс страны проголосовал за импчимент президента. За свои голоса отдал 101 депутат Конгресса Перу, шесть — против, еще 10 воздержались.

Это произошло через несколько часов после того, как президент объявил о роспуске парламента и ввел комендантский час в стране, приказал армии и полиции выдвигаться к зданию Конгресса. Он также пообещал поменять Конституцию и заявил, что не отдаст власть.

В свою очередь Конгресс обвинил Кастильо в совершении коррупционных преступлений. Его задержали по обвинению в попытке совершения госпереворота.

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Хосе Педро Кастильо Терронес — перуанский школьный учитель, профсоюзный активист и политик. В 2017 году получил известность как лидер общенациональной забастовки учителей.

На выборах 2021 года стал кандидатом в президенты Перу от левой партии «Свободное Перу», одержав победу во втором туре над кандидатом от правых Кейко Фухимори. Принес присягу и вступил в должность 28 июля 2021 года

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Ранее Телеграф писал, что в Германии заявили о попытке государственного переворота. Группа людей хотела штурмом взять бундестаг, сообщили ведущие немецкие СМИ. Правоохранители задержали более 25 человек. Среди них — правые радикалы и так называемые «рейхсбюргерах», которые не признают существование ФРГ и считают себя гражданами «Германской империи».

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