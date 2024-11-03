Президентские выборы в Молдове состоялись – явка уже превысила минимальный порог

Опубликовано: 03.11.2024 15:59 , Обновлено: 03.11.2024

В воскресенье, 3 ноября, в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Борьба за пост главы государства развернулась между действующим президентом Майей Санду и кандидатом от партии социалистов Александром Стояногло.

[info_b]Согласно действующему законодательству Молдовы, результаты выборов можно считать действительными в том случае, если явка на избирательные участки будет равна или превысит 33%.[/info_b]

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, этот порог был пройден за первые шесть часов голосования. По состоянию на 15:30 по минскому времени, явка составила 37,05%, проголосовать уже успело больше миллиона граждан страны.

Между тем, до закрытия избирательных участков остаётся ещё шесть часов. Таким образом, с точки зрения явки, второй тур президентских выборов уже можно считать состоявшимся.

[info_b]По закону, победа останется за тем кандидатом, который наберёт наибольшее число голосов (при условии, что оно превышает число голосов против него). Если оба кандидата наберут равное количество голосов, президентское кресло достанется тому, что получил большее число голосов в первом туре.[/info_b]

Голосование за нового президента сегодня проходит как в самой Молдове, так и за рубежом, в том числе, в Беларуси. С самого утра к посольству Молдовы в Минске начали съезжаться не только те граждане страны, которые проживают в Беларуси, но и жители соседних российских регионов.

По словам обозревателя госиздания “СБ. Беларусь сегодня” Людмилы Гладкой, всё дело в нехватке бюллетеней для голосования на российских избирательных участках. Дело в том, что в России открыли лишь да пункта для голосования, а по действующему законодательству для каждого из них предусмотрено всего по 5 тыс. бюллетеней.

[info_b]По данным министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Молдовы за 2021 год, в России проживает более 354 тыс. молдаван, по официальным данным российских властей — порядка 190 тыс. человек.[/info_b]

В МИД Молдовы ранее аргументировали своё решение открыть лишь два избирательных участка в России “невозможностью выполнить в других городах/местах все требования безопасности”, обязательные при организации избирательного процесса.

В первом туре голосования, как ранее рассказал Telegraf.news, Майя Санду получила 42,33% голосов избирателей, Александр Стояногло набрал 26,05% голосов. На третьем месте оказался кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый (13,77%), а остальные кандидаты набрали менее 6% голосов.

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