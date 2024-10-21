Прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Молдовы позвали друг друга на дебаты

Опубликовано: 21.10.2024 19:25 , Обновлено: 21.10.2024

Действующий президент Молдовы Майя Санду и прошедший во второй тур кандидат от партии Социалистов Александр Стояногло позвали другу друга на на предвыборные дебаты.

«Обращаюсь к своему оппоненту. Я уважаю голоса тех, кто доверился вам. На этой неделе мы должны провести серьезные дебаты о том, каким мы видим будущее Молдовы, куда мы хотим двигаться. Пусть граждане услышат нас и примут решение. Моя команда свяжется с вашей командой, чтобы обсудить, как мы организуем эти дебаты», — сообщила Санду.

В свою очередь, Александр Стояногло заявил, что молдаванам нельзя в такое время конфликтовать, а дебаты должны стать возможностью сделать взвешенный выбор.

“Но только не на площадке зависимых от власти медиа, а на нейтральной платформе. Пусть будут модераторы, от вас и от меня. Я убежден, что при таком подходе у наших граждан будет больше аргументов для принятия взвешенных, обдуманных и ответственных решений. У Молдовы исчерпан лимит на противостояния и внутренние конфликты. Пришло время объединяться и находить общий язык для достижения общих целей”, - заявил кандидат.

Ранее ЦИК объявил результаты голосования первого утра выборов в президента и на референдуме об изменениях в конституции Молдовы.

Майя Санду получила 42,33% избирателей, а кандидат от партии Социалистов Александр Стояногло набрал 26,05% голосов. На третьем месте оказался кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый (13,77%). Остальные кандидаты набрали менее 6% голосов.

При этом по результатам референдума за вхождение в ЕС проголосовали 50,46% избирателей, а против — 49,54%. Второй тур выборов президента Молдовы более пройти спустя две недели.

Действующий президент обратилась к избирателям, которые гословали не за нее и не за Александра Стояногло, с призывом отдать во втором туре голоса за нее.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X написала поздравления молдаванам в связи с результатами выборов и референдума. «Поздравляю народ Молдовы и вас, Майя Санду. Вы снова это сделали! Несмотря на гибридные тактики России, Молдова демонстрирует независимость, силу и желание европейского будущего», — написала Урсула фон дер Ляйен, обвинив России в попытках повлиять на результаты голосования.

В Москве такие обвинения неоднократно отрицали.