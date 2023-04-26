«Реклама!» — Эрдогану стало плохо в прямом эфире
Президенту Турцию Реджепу Тайипу Эрдогану вечером 25 апреля стало плохо во время телеинтервью с Ulke TV и 7 каналом, которые вели в прямом эфире.
По информации СМИ, во-первых, трансляцию с турецким президентом началось на 1,5 часа позже запланированного времени. А через 10 минут после начала интервью прервали.
В какой-то момент журналист, задающий вопрос Эрдогану, замолчал, а спустя пару секунд шепнул в сторону: “Реклама!”.
Спустя время турецкий президент вернулся и попросил прощения у зрителей.
«Мы много работаем. У меня серьезная простуда. Мы подумали, что если мы отменим программу, то неправильно могут понять… Я прошу у зрителей понимания», — объяснил он.
По словам Эрдогана, он подхватил желудочный грипп.
После этого журналисты задали еще несколько вопросов и завершили интервью, чтобы «позволить господину президенту отдохнуть».
Турецкие СМИ пишут, что здоровье Эрдогана «опасений не вызывает».