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Опубликовано: 26.04.2023 11:23 , Обновлено: 15.11.2024

Президенту Турцию Реджепу Тайипу Эрдогану вечером 25 апреля стало плохо во время телеинтервью с Ulke TV и 7 каналом, которые вели в прямом эфире.

По информации СМИ, во-первых, трансляцию с турецким президентом началось на 1,5 часа позже запланированного времени. А через 10 минут после начала интервью прервали.

В какой-то момент журналист, задающий вопрос Эрдогану, замолчал, а спустя пару секунд шепнул в сторону: “Реклама!”.

Спустя время турецкий президент вернулся и попросил прощения у зрителей.

«Мы много работаем. У меня серьезная простуда. Мы подумали, что если мы отменим программу, то неправильно могут понять… Я прошу у зрителей понимания», — объяснил он.

По словам Эрдогана, он подхватил желудочный грипп.

После этого журналисты задали еще несколько вопросов и завершили интервью, чтобы «позволить господину президенту отдохнуть».

Турецкие СМИ пишут, что здоровье Эрдогана «опасений не вызывает».