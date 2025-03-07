Президента Южной Кореи освободили из-под стражи

Опубликовано: 07.03.2025 11:36 , Обновлено: 07.03.2025

Президента Южной Кореи Юна Сока Ёля в пятницу, 7 марта, освободили из-под стражи. Суд удовлетворил его ходатайство об отмене меры пресечения в виде ареста по уголовному делу о введении военного положения.

Юн находился в центре заключения в Ыйване, к югу от Сеула, с 15 января2025 года, куда судебным приставам удалось доставить президента лишь со второй попытке.

По данным агентства Yonhap, суд признал, что законных оснований для дальнейшего тюремного заключения президента нет, а адвокаты Юна назвали это решение “торжеством верховенства закона”. Дальнейшее судебное разбирательство будет вестись без заключения одного из главных подозреваемых по делу под стражу.

Сторонники Юна устроили праздничную церемонию у здания Конституционного суда и направились к официальной резиденции президента в центре Сеула, желая поприветствовать освобождённого главу государства.

В свою очередь члены главной оппозиционной партии Южной Кореи - Демократической партии - выразили возмущение по поводу освобождения Юна, которого они считают “главарём мятежа”, и призвали прокуратуру немедленно подать апелляцию, чтобы “исправить неправильное юридическое решение и восстановить справедливость”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что мятеж — это одно из немногих уголовных преступлений, от которых у президента Южной Кореи нет иммунитета. Оно карается пожизненным заключением или смертной казнью, хотя на практике Южная Корея уже несколько десятилетий не применяла смертную казнь.

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