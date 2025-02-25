Президент Вучич заявил, что Сербия поддержала Украину в ООН «по ошибке». Как отреагировали в Кремле?

Опубликовано: 25.02.2025 14:04 , Обновлено: 25.02.2025

Президент Сербии Александр Вучич принёс извинения гражданам страны за то, что сербские представители в Генеральной Ассамблее ООН «ошибочно» проголосовали за резолюцию Украины и Евросоюза, осуждающую действия России. Вучич заявил, что Сербия должна была воздержаться при голосовании, и взял на себя полную ответственность за произошедшее.

Выступая в эфире сербского ТВ, Вучич объяснил, что ошибка произошла из-за его личной перегруженности. Его слова привело издание B92.

«Я считаю, что Сербия сегодня допустила ошибку, я прошу прощения у граждан Сербии за это, и это моя ответственность. <…> Я устал, перегружен, не успеваю за всем. <…> Мы проголосовали за европейскую резолюцию. А за американскую резолюцию мы проголосовали как надо — воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться» — заявил президент Сербии.

Вучич также отметил, что первоначальное объяснение, согласно которому Сербия таким образом выразила поддержку территориальной целостности Украины, не совсем верно. Он предположил, что страна оказала бы такую поддержку, даже если бы воздержалась при голосовании.

В Москве оперативно отреагировали на оправдания и извинения Вучича. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял извинения сербской стороны: «Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки. И конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом обратилась к сербам на сербском языке в своём Telegram-канале: «Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слышим отголоски ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что против резолюции ООН, осуждающей Россию, выступили США. Они предложили свой проект резолюции, но за него впоследствии не проголосовали. Почему?

США проголосовали против резолюции ООН, осуждающей Россию. Что предложили взамен?