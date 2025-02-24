США проголосовали против резолюции ООН, осуждающей Россию. Что предложили взамен?

Опубликовано: 24.02.2025 20:26 , Обновлено: 24.02.2025

Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 24 февраля, приняла сразу две резолюции, касающиеся конфликта в Украине. Голосование при этом закрепило расхождения в подходах США и стран Европы к урегулированию.

Резолюцию, предложенная Украиной и поддержанная европейскими союзниками, приняли большинством голосов (93 «за», 18 «против», среди которых Беларусь, Россия и США, 65 воздержавшихся). Она потребовала «немедленного вывода российских войск с украинской территории» и подчеркнула необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Взамен отвергнутой резолюции США предложили свою, нейтральную. Она также была принята (93 «за», 8 «против», 73 воздержавшихся), но с поправками, внесёнными странами Евросоюза. Изначально американский проект призывал к «скорейшему прекращению конфликта» и «прочному миру между Украиной и Российской Федерацией».

Однако, по предложению ЕС, в текст были добавлены два важных пункта:

Подтверждение приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ, включая территориальные воды. Замена формулировки «прочный мир» на «справедливый, прочный и всеобъемлющий мир… в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств».

Поправку, предложенная Россией и предлагавшая добавить в резолюцию США формулировку «включая устранение коренных причин» после слов «быстрое прекращение конфликта», Генассамблея отклонила (31 «за», 71 «против», 59 воздержавшихся).

Против принятия резолюции, предложенной США (с учётом правок ЕС), проголосовали 8 стран: Беларусь, Буркина-Фасо, КНДР, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия и Судан.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что США планировали отвергнуть резолюцию, содержающую критические высказывания в адрес России.