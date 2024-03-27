Президент Сербии заявил о "непростых новостях" за последние 48 часов. Что случилось?

Опубликовано: 27.03.2024 10:43 , Обновлено: 27.03.2024

В своих социальных сетях президент Сербии Александр Вучич заявил о "непростых новостях", которые получил Белград, и предупредил об угрозе "национальным интересам". Правда, что имел ввиду политик, не совсем понятно.

Александр Вучич в своём аккаунте в Instagram написал, что стране предстоят нелёгкие дни. При этом он упомянул о неких новостях, которые получил за последние 48 часов, но рассказать подробнее не захотел.

“Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов… Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и Республики Сербской. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит”, — написал Александр Вучич.

Местные журналисты предположили, что президент имел ввиду возможное вступление Косово в Совет Европы. Или же речь идёт о переходе территории на евро, что может сказаться на сербах, которые там проживают.

Ранее Telegraf.news писал, что российский дрессировщик Юрий Куклачёв прокомментировал теракт, который недавно случился в подмосковном ТЦ Crocus City Hall. Юморист заявил, что Россия должна дать мощный отпор всем, кто стоит за “уничтожением чистого и прекрасного”. А Дмитрий Медведев, в свою очередь, призвал “убить всех”.

Теракт в Москве. Дрессировщик Куклачёв призвал бомбить Европу, а Медведев призвал «убить всех»