Поляков спросили, кто должен быть главным - президент или премьер? Результаты противоречат Конституции

Опубликовано: 13.08.2025 10:21 , Обновлено: 17.09.2025

Польский Институт общественного мнения опубликовал результаты социологического опроса об исполнительных полномочиях президента и премьер-министра. Они оказались весьма неожиданными, поскольку противоречат действующей Конституции Польши.

По данным опроса, проведенного по заказу польского издания Super Express, большинство поляков - 52% респондентов - считают, что президент республики должен обладать большим объёмом исполнительных полномочий, чем глава правительства.

Порядка 38% опрошенных высказали противоположное мнение, заявив, что премьер-министр должен иметь больше полномочий, чем президент.

Ещё 10% участников опроса не смогли жать однозначный ответ на этот вопрос.

[inf]Опрос проводился 9–11 августа методом интернет-анкетирования на репрезентативной выборке из 1006 поляков старше 18 лет. Максимальная погрешность результатов составила не более 3%.[/inf]

Комментируя результаты опроса, эксперт по стратегическим коммуникациям доктор Сергиуш Тшечак отметил, что они указывают на снижение популярности действующего польского правительства и, наоборот, на рост доверия к новому президенту. По мнению эксперта, желание большинства наделить президента большими исполнительными полномочиями, чем это гарантировано действующей Конституцией, указывают на то, что польское общество находится в “поиске человека, обладающего свободой действий”.

[inf]Согласно действующей Конституции, Польша по своей политической структуре представляет республику смешанного типа. Зaкoнoдaтeльную влaсть в стране oсущeствляют Ceйм и Ceнaт, а прeзидeнт являeтся верховным прeдстaвитeлeм страны и гaрaнтoм непрерывности гoсудaрствeннoй влaсти. То есть, по сути, ключевую роль в управлении страной играет именно премьер-министр, возглавляющий правительство, а полномочия президента главным образом ограничиваются представительскими и контролирующими функциями.[/inf]

Кстати, новый президент Польши Кароль Навроцкий в своей инаугурационной речи в начале августа предложил изменить конституцию страны к 2030 году. Что именно новый глава государства считает необходимым изменить в главном законе Польши, он не уточнил, но пообещал провести “честное общенациональное обсуждение” по этому вопросу.

Комментируя это предложение Навроцкого, доктор Тшечак подчеркнул, что любые системные изменения должны быть “направлены на внедрение эффективных механизмов управления, а не на интересы конкретного человека”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что вступивший в должность президента Польши Кароль Навроцкий может рассчитывать на зарплату намного выше средней по стране (8670,51 злотых / 7100 BYN). Мало того, Минфин (Министерство финансов) предложил поднять зарплату президента с 2026 года.

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