Президент Молдовы обвинила Россию в нарушении воздушного пространства и показала обломки взорвавшегося дрона

📷 Фото

Опубликовано: 13.02.2025 16:03 , Обновлено: 13.02.2025

В ходе ночной атаки России на Измаильский район Одесской области Украины ударными беспилотниками несколько дронов нарушили воздушное пространство Молдовы. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на своей странице в социальной сети X.

«Беспилотники «Шахед» нарушили наше воздушное пространство, два из них взорвались на нашей земле, поставив под угрозу жизни молдаван», - написала Санду в социальной сети.

При этом она выложила в социальную сеть фото обломков одного из «Шахедов».

Один из двух дронов, которые, со слов Санду, взорвались в Молдове. x.com/sandumaiamd

По данным Генерального инспектората полиции Молдовы, один из дронов упал в поле возле села Чумай Тараклийского района. Еще один взорвался в поле между городом Чадыр-Лунга и селом Валя-Пержей, [link href=“https://newsmaker.md/rus/novosti/foto-nochnye-vzryvy-v-nebe-nad-moldovoy-na-yuge-upali-dva-drona/” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] молдавский портал newsmaker.md.

В Пограничной полиции МВД Молдовы утверждают, что обнаруженные в Чадыр-Лунге фрагменты принадлежат российскому дрону. В ведомстве добавили, что в результате взрывов никто не пострадал.

Фото: Пограничная полиция Молдовы

Фото: Пограничная полиция Молдовы

Фото: Пограничная полиция Молдовы

Фото: Пограничная полиция Молдовы

Фото: Пограничная полиция Молдовы











“Ждем результатов расследования” - посол РФ

Посол России в Кишиневе Олег Озеров утверждает, что нет оснований считать упавшие дроны российскими. “Я бы предостерег власти Молдовы и прессу от скоропалительных выводов. Ждем результатов расследования. <…> В этой ситуации надо разбираться. Случайные инциденты, они, конечно, имеют место, поэтому это все требует отдельного расследования”, - [link href=“https://tass.ru/politika/23130137” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] его слова российское агентство ТАСС.

Дипломат сказал, что у Москвы нет никаких намерений обострять отношения с Кишиневом. “Мы не исключаем никаких провокаций со стороны третьих сторон”, - добавил Озеров.

Как раньше рассказывал Telegraf.news, в ноябре прошлого года Национальная полиция Молдовы сообщила о двух дронах, упавших на территории страны. Это произошло после того, как соседняя Украина пережила рекордную по количеству беспилотников атаку.

Два дрона упали на территории Молдовы после рекордной атаки беспилотников на Украину