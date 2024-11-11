Два дрона упали на территории Молдовы после рекордной атаки беспилотников на Украину

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Опубликовано: 11.11.2024 09:22 , Обновлено: 11.11.2024

Национальная полиция Молдовы сообщила о двух дронах, упавших на территории Молдовы в воскресенье, 10 ноября. Это произошло после того, как соседняя Украина пережила рекордную по количеству беспилотников атаку.

Первый дрон обнаружили у села Фырлэдень Каушанского района, второй - возле села Новые Боросены в Рышканском районе. Оба беспилотника приземлились на поле и, судя по фото, опубликованным полицией, остались фактически невредимыми.









После обследования беспилотников самолетного типа специалистами взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз, правоохранительные органы объявили, что это были это были “беспилотники сопровождения типа Shahed российского производства”. Взрывчатки на борту обоих беспилотников не было.

“Предварительно, это была часть волны атак дронов, которой подверглась Украина этой ночью”, - заявили в полиции.

В Министерстве иностранных дел Молдовы также заявили о принадлежности упавших дронов России и осудили “агрессивные вторжения” на свою территорию.

“Два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинских ПВО, сегодня потерпели крушение в Молдове, подвергнув опасности жизни молдаван и нарушив наше воздушное пространство. Мы решительно осуждаем эти агрессивные вторжения и вновь заявляем о нашем осуждении жестокой войны России против Украины”, - написал на свой страничке в соцсети Х глава МИД Михаил Попшой.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ночь с 9 на 10 ноября, согласно данным командования воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ), радиотехнические войска ВВС выявили 145 воздушных целей — ударных БпЛА типа Shahed и других беспилотников, прилетевших из районов российских Приморско-Ахтарска, Орла и Брянска, а также Крыма. По данным украинской стороны, это рекордное количество дронов, обнаруженных за сутки.

Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников – сбили 32 дрона

Одновременно с этим самую массированную атаку дронов в эту ночь пережила и российская столица - на подлёте к Москве в воскресенье сбили минимум 34 беспилотника. Не обошлось пострадавших и разрушений на земле.