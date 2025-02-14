Президент Мексики пригрозила компании Google судебным иском

Опубликовано: 14.02.2025 11:28 , Обновлено: 14.02.2025

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо в четверг, 13 февраля, призвала компанию Google пересмотреть свое решение о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки» для американских пользователей Google Maps. Она пригрозила подать гражданский иск в суд против американской корпорации, если та откажется это сделать.

Президент Мексики заявила, что если какая-либо страна хочет изменить «обозначение чего-либо в море, это будет применяться только до 12 морских миль», в соответствии с международными правилами.

«Это не может применяться к остальному, в данном случае к Мексиканскому заливу. Это то, что мы подробно объяснили Google», - сказала Шейнбаум Пардо журналистам в Мехико, сообщила американская газета USA Today.

Ранее Пардо сообщила журналистам, что направила в Google письмо с просьбой к компании не выполнять приказ Трампа, утверждая, что США не могут в одностороннем порядке переименовать водоем, поскольку страна делит его с Кубой и Мексикой.

“Единственное место, где Соединенные Штаты могут называть его по-другому, это там, где распространяется их суверенитет, а это 12 морских миль от побережья”, — подчеркнула Пардо.

Несмотря на столь категоричную позицию мексиканских властей, не только Google, но и технологическая корпорация Apple также уже переименовала залив. Американские пользователи Apple Maps теперь также видят название “Залив Америки” вместо Мексиканского залива.

Как уже сообщал Telegraf.news, после инаугурации вновь избранный президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Мексиканский залив должен называться Американским, а гора Денали на Аляске — горой Мак-Кинли. Такое решение политик объяснил «приверженностью американскому величию».

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