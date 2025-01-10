Науседа объявил Калининград литовским Караляучюсом. В Москве ответили

Опубликовано: 10.01.2025 15:36 , Обновлено: 10.01.2025

Президент Литвы Гитанас Науседа в социальной сети Х (бывший Twitter) заявил, что решение РФ переименовать музей поэта Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области является «ещё одной неприемлемой попыткой переписать историю». По его мнению, «как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом».

«Несмотря на то, что коренные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние признаки литовской культуры должны быть сохранены. Как бы ни старалась Россия, Караляучюс никогда не станет Калининградом!» — заявил на просторах соцсетей Науседа.

[info_b]Малая Литва — исторический этнографический регион Пруссии, позднее Восточной Пруссии в Германии, где жили прусские литовцы. Был расположен на территории современной Калининградской области России.[/info_b]

К слову, музей находится в посёлке Чистые Пруды, в здании бывшей лютеранской кирхи. В XVIII веке здесь жил и работал поэт, основоположник реализма в литовской литературе Кристионас Донелайтис. Музейный комплекс открыли в 1979 году, а 9 января 2025 год его переименовали, при этом сохранив имя литовского поэта в экспозициях, передало издание “РБК”.

[info_b]Караляучюс — литовское название Калининграда. В мае 2023 года парламентарии Литвы предложили заменить названия Калининградской области и города, заявив, что нынешние служат «частью российского нарратива». Однако в Клайпедском университете идею тогда сочли политизированной.[/info_b]

Как отреагировали в России?

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Литвы “очередной дурилкой”, которая “полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями”. По её словам, Вильнюс должен быть благодарен Сталину, что называется именно так, а не Вильно или Каунас.

«Все эти “подарки” Советского Союза Литве, которые местные потомки недобитых “лесных братьев” до сих пор не могут простить Москве, Вильнюс может и обратно вернуть, если история так жмёт литовскому президенту», — резко заявила Захарова.

Ранее Telegraf.news писал, что русскоязычная Wikipedia может переименовать статью «Белоруссия» в «Беларусь». К такому решению пришла рабочая группа, созданная для изучения этого вопроса, после двухлетнего анализа научных текстов и материалов СМИ.

Теперь точно? Эксперты Wikipedia предложили переименовать Беларусь