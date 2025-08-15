Президент Казахстана провозгласил в стране меритократию

Опубликовано: 15.08.2025 10:22 , Обновлено: 15.08.2025

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о переходе страны к меритократии и отказе от «семейно-клановой системы». Его слова привела пресс-служба.

«При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм», — заявил Токаев в своём обращении.

Меритократия — это принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные и достойные люди, независимо от их социального происхождения, богатства или связей. Фактически это власть, основанная на заслугах и таланте.

В своём выступлении Токаев также заявил, что в Казахстане полностью обновлена политическая система и определён новый экономический курс.

«Наше общество трансформируется, меняется сознание граждан. <…> Однако следует понимать, что мало провозгласить изменения, не менее важно прочно закрепить их. Для достижения этой цели необходимо обновить общественное сознание», — добавил он.

Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана по итогам досрочных выборов в 2019 году после отставки Нурсултана Назарбаева, который бессменно руководил страной почти 30 лет. Выдвижение Токаева состоялось по предложению самого Назарбаева. Позже Токаев победил на новых досрочных выборах в 2022 году.

Токаев снова победил на выборах в Казахстане — ЦИК

Семья первого президента Казахстана после его отставки сохраняла значительное влияние в политике и бизнесе. Однако после массовых протестов в январе 2022 года Токаев начал реформы, направленные, по его словам, на «демонополизацию власти» и отход от «суперпрезидентской» формы правления.

В июне 2022 года на республиканском референдуме были приняты поправки в Конституцию, которые, среди прочего, лишили Нурсултана Назарбаева статуса «Елбасы» (лидера нации). Его родственники также покинули ключевые посты в государственных структурах и крупных компаниях.