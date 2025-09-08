Президент Казахстана предложил провести референдум, чтобы сделать парламент однопалатным

Опубликовано: 08.09.2025 17:10 , Обновлено: 08.09.2025

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести общенациональный референдум в 2027 году. На обсуждение он хочет вынести вопрос создания однопалатного парламента.

По словам Токаева, ему “нелегко говорить о парламентской реформе”, так как он возглавлял Сенат в течение 10 лет, “и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность”.

“Несмотря на это, всё же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного Парламента”, - [link href=“https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-predlojil-provesti-referendum-parlamentskoy-reforme-580112/” style=“font-style: italic;”] сказал [/link] президент Казахстана.

По мнению Токаева, при создании однопалатного парламента его депутаты должны избираться только по партийным спискам.

Он отметил, что на проведение дискуссии по поводу реформы “уйдет не менее года”, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию”.

[inf]Сейчас парламент Казахстана состоит из двух палат — Сената и Мажилиса. В верхнюю палату избираются 50 депутатов, в нижнюю — 98 парламентариев.[/inf]

Что изменилось в парламенте Казахстана после референдума 2022 года?

Роль парламента усилилась после референдума в 2022 году - за счет снижения президентской квоты, которая позволяет политикам и общественным деятелям стать сенаторами, минуя выборы в местных представительных органах.

Тогда президент получил право назначать в Сенат не 15 депутатов, а 10. Остальные 40 человек избираются по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы.

Кроме того, по итогам референдума ввели смешанную систему избрания в Мажилис. 69 депутатовизбираются по партийным спискам, а 29 — по одномандатным округам. Это дает возможность стать депутатами независимым кандидатам. Сейчас в нижней палате заседают 7 таких парламентариев, остальные 62 — от провластной партии Amanat.

Ранее Telegraf.news писал, что Касым-Жомарт Токаев объявил о переходе страны к меритократии и отказе от «семейно-клановой системы». По его словам, в Казахстане полностью обновлена политическая система и определён новый экономический курс.

Президент Казахстана провозгласил в стране меритократию