Президент Ирана пообещал Шойгу наказать Израиль "за наглость"

Опубликовано: 05.08.2024 23:08 , Обновлено: 05.08.2024

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил бывшему министру обороны, а теперь секретарю Совета безопасности России, Сергею Шойгу в Тегеране, что Израиль "обязательно получит ответ за свои преступления и наглость".

“Преступные действия сионистского режима против беззащитного населения Газы и совершенное им убийство мученика Исмаила Хании в нашей стране стали наглядным примером нарушения всех международных норм и законов”, - заявил Пезешкиан во время встречи с Шойгу, прилетевшим в Тегеран.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Тегеране, 5 августа 2024 года. Там Шойгу назвал Иран “одним из ключевых и стратегических союзников в регионе” для России.

Российский телеканал “Звезда” также показал встречу Сергея Шойгу с контр-адмиралом Али Акбаром Ахмадианом, старшим командиром Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который является секретарем Высшего совета национальной безопасности.

РФ ранее осудила убийство одного их главарей террористов ХАМАСа Исмаила Хании в Иране и призвала все стороны воздержаться от шагов, которые могут подтолкнуть Ближний Восток к более масштабной региональной войне.

Ранее Telegraf.news сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен, скорее всего, сообщил министрам иностранных дел стран G7, что вполне вероятно, что нападение Ирана и Хезболлы на Израиль произойдет в понедельник или вторник (5-6 августа).

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