Иран ударит по Израилю в ближайшие дни? Власти США предупредили G7 о предстоящей войне

Опубликовано: 05.08.2024 09:00 , Обновлено: 05.08.2024

Госсекретарь США Энтони Блинкен, скорее всего, сообщил министрам иностранных дел стран G7, что вполне вероятно, что нападение Ирана и Хезболлы на Израиль произойдет в понедельник или вторник (5-6 августа).

Об этом сообщил портал Axios сообщил в воскресенье со ссылкой на трех анонимных представителей США и Израиля, что, по их мнению, нападение Ирана на Израиль может произойти уже в понедельник. Ранее Sky News Arabia со ссылкой на источники в западных разведках сообщила, что нападение возможно 12-13 августа.

Официальные лица США и Израиля, чьи имена Axios не назвал, не знают, предпримут ли Иран и ливанская «Хезболла» скоординированную атаку или будут действовать отдельно. По их оценкам, военные планы дорабатываются и принимаются на политическом уровне.

Ситуация на Ближнем Востоке стала самой напряженной за последние несколько месяцев и грозит дальнейшей эскалацией конфликта между Израилем и Тегераном и его иранскими союзниками: ХАМАСом, “Хезболлой” и йеменским движением хуситов на различных фронтах.

На прошлой неделе военный лидер «Хезболлы» Фуад Шукр был ликвидирован в результате точечной атаки Израиля по Бейруту. Днем позже политический лидер ХАМАСа Исмаил Хания был убит в результате нападения в Тегеране. Иран и ХАМАС обвиняют Израиль в его смерти, но Израиль не подтвердил свою причастность.

После этого Иран отклонил призывы США и арабских стран ослабить напряженность на Ближнем Востоке и планирует нанести ответный удар Израилю, считая, что это может привести к войне, пишет в воскресенье американская газета Wall Street Journal (WSJ). По данным NBC, Израиль готовится к нескольким суткам атак со стороны Ирана.

По данным WSJ, Иран сообщил арабским дипломатам, что планирует контрнаступление на Израиль и “не заботится о том, может ли ответ привести к войне”.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Нетаньяху предупредил, что каждое нападение будет встречено ответом, и что «государство Израиль ведет войну на нескольких фронтах против иранской оси зла», сообщило издание Times of Israel. Израиль также рассматривает возможность нанесения по Ирану превентивного удара, в случае если атака со стороны Тегерана будет неизбежной, сообщила газета.