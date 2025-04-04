Президент Армении подписал закон о начале вступления в Евросоюз

Опубликовано: 04.04.2025 18:32 , Обновлено: 04.04.2025

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Об этом сообщили армянские источники. Однако, несмотря на амбициозную формулировку, ранее МИД страны специально пояснял: этот документ не является официальной заявкой на членство в ЕС.

Закон, одобренный парламентом Армении в конце марта, сам по себе предельно короток. В нём констатируется, что Армения, «стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».

Как отмечали ранее СМИ, заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян специально комментировал этот закон, подчеркнув, что он не является заявкой на членство. По его словам, документ лишь «отражает стремление граждан Армении вывести партнёрство с ЕС на новый уровень».

Напомним, разговоры о сближении Армении с ЕС идут давно. Ещё в прошлом году спикер парламента Ален Симонян заявлял о готовности страны стать кандидатом на членство. В марте того же года глава МИД Арарат Мирзоян подтверждал активное обсуждение этой идеи внутри страны. Сам же законопроект об «инициации процесса» правительство одобрило в январе текущего года, а парламент голосовал за него в несколько этапов, завершив процесс в конце марта.

К слову, в правительстве России, реагируя на новости из Армении, сообщали, что страна рассматривает процессы по вступлении Армению в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о реакции оппозиционных сил в Армении на этот закон.

Парламент одобрил вступление Армении в Евросоюз. Оппозиция назвала закон «издевательством»