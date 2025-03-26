Парламент одобрил вступление Армении в Евросоюз. Оппозиция назвала закон "издевательством"

Опубликовано: 26.03.2025 10:17 , Обновлено: 26.03.2025

Национальное собрание Армении 26 марта во втором и окончательном чтении одобрило большинством голосов проект закона «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». При этом оппозиция назвала документ "издевательством".

Представители армянской оппозиции, в том числе парламентская фракция «Армения», назвали закон «издевательством». Так там оценили процесс подготовки и инициации законопроекта.

Его автором стала гражданская инициатива «Платформа демократических сил», которой за 2 месяца удалось собрать 60 тыс. подписей (при требуемых законом 50 тыс. подписей). Эти подписи были необходимы для вынесения проекта на рассмотрение в НС. 9 января 2024 года проект одобрило Правительство Армении.

«60 тысяч голосов они решили представить как волю народа Армении. Вопрос в итоге дошел до второго чтения, и Правительство вдруг решило, что это не волеизъявление всего народа. Они решили эту часть обоснования снять и отложить в сторону», - заявил депутат от оппозиционного блока «Армения» Гегам Манукян, выступая с трибуны парламента.

Ранее Евросоюз принял документ, согласно которому страны-участницы его программы “Восточное партнёрство” могут претендовать на интеграцию с блок. Однако точные сроки и условия не были прописаны. На данный момент Армения входит в ЕАЭС и ОДКБ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стремление Армении в ЕС, отметив, что членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда сейчас входит Армения, приносит стране «весьма и весьма положительные дивиденды». Он подчеркнул, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС «просто невозможно», так как в этих организациях действуют разные нормы, в частности, в ЕАЭС — единые таможенное пространство, зона перемещения товаров, капиталов и людей.

Правительство Армении одобрило законопроект о начале вступления в ЕС