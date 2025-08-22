Премьер Венгрии Орбан показал ответ Трампа на его письмо об атаках на «Дружбу»

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Опубликовано: 22.08.2025 14:25 , Обновлено: 22.08.2025

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо экс-президенту США Дональду Трампу, в котором пожаловался на атаки на нефтепровод «Дружба». Копию письма с рукописным ответом Трампа он показал в закрытой группе своих сторонников в Facebook.

Глава венгерского правительства в своём письме обвинил Украину в ударах по нефтепроводу, который, по его словам, является единственным источником нефти для Венгрии и Словакии. Орбан назвал это «очень недружественным шагом».

«Венгрия поддерживает Украину электроэнергией и топливом, а в ответ они бомбят трубопровод, который нас снабжает», — процитировали венгерские СМИ письмо Орбана американскому президенту.

В ответ Трамп написал от руки прямо на полях: «Виктор. Мне не нравится это слышать. Я очень зол из-за этого. Передай Словакии. Ты мой большой друг».

Эта публикация Орбана стала продолжением серии заявлений венгерской стороны. В последнее время глава МИД Венгрии Петер Сийярто как минимум трижды заявлял о прекращении поставок по «Дружбе» из-за атак, в которых он обвинял украинскую сторону. Сийярто также намекал, что в ответ Будапешт может прекратить поставлять электроэнергию в Украину.

Глава МИД Венгрии обвинил Украину в «очередной атаке» на нефтепровод «Дружба», остановившей поставки в страну