Премьер Великобритании привез на саммит G20 план изоляции России

Опубликовано: 14.11.2022 13:00 , Обновлено: 06.01.2025

Премьер Великобритании Риши Сунак накануне визита на саммит стран "Большой двадцатки" (G20) предложил план из 5 шагов, как сделать из России, которую он назвал "государством-изгоем", ещё большего изгоя.

Премьер-министр Великобритании заявил, что неявка российского президента Владимира Путина на саммит G20 на Бали в понедельник означает, что он даже не пытается объяснить свои действия, несмотря на то, что “несет ответственность за столько кровопролития в Украине”.

“Мы не позволим, чтобы наше, равно как и наших союзников, экономическое будущее стало заложником действий государства-изгоя”, - написал он.

“Лидеры берут на себя ответственность. Они появляются. Тем не менее, на саммите G20 в Индонезии на этой неделе одно место останется вакантным… Человек, который несет ответственность за такое кровопролитие в Украине и экономические проблемы по всему миру, не будет там, чтобы встретиться лицом к лицу со своими коллегами. Он даже не попытается объяснить свои действия. Вместо этого он останется дома, а остальные из нас займутся поставленной задачей”, - написал Риши Сунак.

Издание The Telegraph [link href=“https://www.telegraph.co.uk/politics/2022/11/13/russia-rogue-state-rishi-sunak-tells-g20-leaders/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link], что Риши Сунак воспользуется первым пленарным заседанием саммита, чтобы противостоять главе МИД РФ Сергею Лаврову по поводу “незаконного” вторжения России, повторяя жесткую линию своих предшественников Бориса Джонсона и Лиз Трасс.

Премьер-министр Британии также будет продвигать план из пяти пунктов для G20 - стран с крупнейшими экономиками мира, - который будет включать снижение зависимости от российской нефти и газа.

В статье для The Telegraph Риши Сунак изложил свою жесткую позицию в отношении Кремля, которая будет в центре внимания на саммите на этой неделе.

[info_b]В большую двадцатку входят: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция, Великобритания и США.[/info_b]

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