Премьер Украины пообещал восстановить повреждения после ракетных ударов РФ за сутки

Опубликовано: 10.10.2022 17:41 , Обновлено: 10.10.2022

Премьер-министр украины Денис Шмыгаль заявил после обеда 10 октября, что украинские специалисты смогут восстановить повреждения, нанесенные российскими ракетами, за сутки.

“Десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение нарушено практически по всей стране. В 8 регионах есть проблемы с водоснабжением. Правительство вместе со всеми ответственными ведомствами начало реализацию оперативного плана восстановления поврежденных объектов”, - сообщил Денис Шмыгаль.

“По предварительной информации, большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра. Уже восстановлено энергоснабжение в городе Сумы, идет процесс в Житомире и Харькове. Введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях”, - сообщил глава кибмина Украины.

Ранее Телеграф сообщил, что президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 10 октября обвинил Украину в попытках диверсий на Курской атомной электростанции (АЭС) и газопроводе «Турецкий поток». И пообещал «жестко отвечать» на «подобные теракты».

Путин обвинил Украину в попытке подорвать «Турецкий поток» и Курскую АЭС