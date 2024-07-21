Премьер Словакии призвал Украину снова включить транзит российской нефти в его страну

Опубликовано: 21.07.2024 07:03 , Обновлено: 21.07.2024

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений. По его словам, именно это он сказал во время разговора по телефону с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о частичной приостановке транзита российской нефти.

“Включение “Лукойла” в санкционный список является еще одним примером бессмысленных санкций, которые вредят не Российской Федерации, а главным образом государству-члену (Европейского Союза), что неприемлемо”, - заявили в офисе Фицо, цитируемое Reuters

Фицо предупредил, что ограничение перевозок для НПЗ “Словнафт” в Словакии может привести к приостановке поставок дизельного топлива, производимого для Киева в Европе. По данным источников в правительстве Словакии, это 10% всего потребления топлива в Украине.

По данным правительства Словакии, НПЗ Slovnaft получит на 40% меньше нефти, чем необходимо, что ударит и по словацкому рынку.

Словакия, наряду с Венгрией и Чехией, является исключением из эмбарго ЕС на российскую нефть. Две трети сырья, перерабатываемого Братиславским нефтеперерабатывающим заводом Slovnaft, принадлежащим венгерскому концерну MOL, поступает из России.

Ранее Telegraf.news сообщил, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что оценивает решение Украины прекратить транзит нефти российской компании “Лукойл” в его страну через нефтепровод “Дружба” как “непонятное и неприемлемое”.

Будапешт обвинил Киев в «странности», после того как тот перекрыл российскую нефть для Венгрии

В июне Киев ввел санкции, блокирующие транзит нефти, поставляемой крупнейшей московской частной нефтяной компанией «Лукойл», в Центральную Европу.

Запрет украинских властей на транзит российской нефти был осуществлён на фоне растущей напряженности в отношениях между Киевом, Будапештом и Братиславой. Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках самопровозглашенной «мирной миссии».

В свою очередь, Будапешт всеми силами на протяжении войны препятствовал ЕС выделять помощь Киеву (финансовую и военную). Недавно избранный премьер Словакии Фицо ранее выразил поддержку действиям пророссийского премьера Венгрии. И пообещал мешать ЕС оказывать помощь Киеву.